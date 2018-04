Primul atelier digital Google din tara a fost inaugurat la Timisoara. Studentii invata gratuit sa dezvolte aplicatii

Ziare.

Atelierul digital Google a fost amenajat intr-o sala de cursuri a Facultatii de Management in Productie si Transporturi a Universitatii Politehnica din Timisoara. Potrivit reprezentantilor institutiei de invatamant superior, studentii au castigat un concurs la nivel national organizat de Google, iar finalitatea competitiei a dus la amenajarea atelierului digital. Valoarea investitiei se ridica la aproximativ 50.000 de euro, fiind cumparate si zece laptop-uri."Am castigat un concurs la nivel national pentru a amenaja acest atelier. Ne bucuram ca este primul atelier amenajat de Google intr-o universitate tehnica din Romania si acesta se va adresa in primul rand studentilor, si nu numai, celor care doresc sa se perfectioneze in domeniul aplicatiilor mobile. Vor fi cursuri gratuite sustinute de specialisti in domeniu, organizate de Google si de universitatea noastra", a declarat, vineri, decanul Facultatii de Management in Productie si Transporturi, Marian Mocan.Directorul de marketing al Google Romania, Dan Oros, a afirmat, vineri, la inaugurarea oficiala a atelierului digital, ca initiativa de a sprijini studentii cu scopul de a dobandi competente digitale a fost lansata in anul 2016, in conditiile in care tara noastra se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste digitalizarea."Initiativa Atelierul Digital a pornit in anul 2016, in ideea de a ajuta tinerii si studentii, in principal, sa dobandeasca competente digitale. La inceput am facut training-uri cu studentii in universitati, in care sa-i invatam ce inseamna online-ul, de ce sa se promoveze online. Ne-am dat seama ca pe langa partea de online marketing, este un interes destul de mare pe partea tehnica, avem foarte multi tineri interesati de programare si am decis sa extindem programul de la online marketing la partea de dezvoltare de aplicatii mobile. Ne-am propus sa construim trei hub-uri, in trei universitati, iar acesta este primul hub pe care l-am realizat si ne bucuram sa il inauguram", a explicat Dan Oros.Potrivit directorului de marketing al Google Romania, in atelierul digital creat la Universitatea Politehnica din Timisoara, studentii vor putea participa la cursuri gratuite pe partea de dezvoltare de aplicatii mobile sau inteligenta artificiala."De asemenea, vom oferi suport celor care lucreaza pe proiecte in aceste domenii si vor sa creasca proiectul de la nivel de licenta sau de la un proiect universitar la un start-up sau la o companie. Daca vor avea nevoie de expertiza celor din Google, ei vor avea acces prin acest hub. In acelasi timp, universitatea va putea folosi hub-ul cum doreste pentru activitatile didactice. Speram sa avem cat mai multi studenti care sa beneficieze de acest hub, de aceste cursuri si in viitor sa avem cat mai multi studenti care sa lanseze proiecte si companii din acest hub", a mai precizat Dan Oros.