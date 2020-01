Startup-ul romanesc TypingDNA obtine o finantare de 7 milioane de dolari de la mai multe fonduri. Google, printre investitori

Ziare.

com

Au mai participat GapMinder Ventures si Techstars Ventures, alaturi de alti investitori existenti din runde anterioare, informeaza un comunicat de presa al fondului GapMinder care a investit 1,2 milioane de dolari in aceasta noua runda.Startup-ul intentioneaza sa utilizeze aceasta noua investitie pentru a-si extinde reteaua de suport pentru dezvoltatori si pentru a oferi mai multeAceasta finantare vine dupa ce in noiembrie 2018 TypingDNA a mai obtinut o investitie de 1,5 milioane de dolari intr-o runda de tip Seed condusa de fondul GapMinder Ventures, cu participarea unor investitori din Statele Unite, Marea Britanie si Romania.Printr-un proces de observare si invatare a modului in care utilizatorul tasteaza, TypingDNA poate recunoaste incercarile ulterioare ale unui anumit utilizator prin potrivirea lor cu contul cunoscut. Aceasta tehnologie, cunoscuta sub numele de, va permite aplicatiilor existente (precum autentificarea, detectarea fraudelor, recuperarea parolelor, in domenii variate precum financiar bancar dar si testele de evaluare online in domeniul educatiei)"Progresul cercetarii, dezvoltarii si adoptiei typing biometrics are o importanta globala. Tastaturile sunt incorporate astazi in aproape orice dispozitiv, ceea ce face ca respectivul comportament de tastare sa fie cel mai disponibil pe scara larga dintre datele biometrice ale utilizatorilor. Aceasta runda de finantare ne va permite sa continuam misiunea noastra de a oferi biometrie usor de utilizat, non-intruziva si securitate sporita oamenilor din intreaga lume" a declarat"Suntem foarte increzatori in viziunea echipei TypingDNA si in evolutia lor, si suntem confortabili sa sustinem in continuare hiper-dezvoltarea lor la nivel international, dincolo si de nivelul actual al celor 8,5 milioane dolari pe care TypingDNA le-a ridicat in rundele Seed si Series A" a declaratTypingDNA, cu birouri la New York si Oradea, a fost infiintata in 2016. Compania a pornit din Romania unde a castigat recunoastere si premii prestigioase si a deschis birouri in New York in 2018, urmare a admiterii in cadrul acceleratorului de afaceri Techstars. In prezent TypingDNA are clienti si parteneri din intreaga lume.