Un sistem de inteligenta artificiala al Google poate imbunatati depistarea cancerului de san

Studiul, publicat miercuri in revista Nature, este cea mai recenta cercetare care arata ca inteligenta artificiala are potentialul de a imbunatati acuratetea examinarilor pentru cancerul de san, care afecteaza una din opt femei la nivel mondial, transmite Reuters.Radiologii rateaza circa 20% dintre cancerele de san in mamografii, potrivit American Cancer Society, iar jumatate dintre toate femeile care sunt investigate pe parcursul a 10 ani au rezultate pozitive false.Descoperirile studiului, dezvoltat de divizia de inteligenta artificiala DeepMind a grupului Alphabet, care a fuzionat cu Google Health in septembrie, reprezinta un progres major pentru potentialul de detectare timpurie a cancerului de san, a declarat Mozziyar Etemadi, unul dintre co-autorii studiului, de la Northwestern Medicine, din Chicago.Echipa, care a inclus cercetatori ai Imperial College London si National Health Service din Marea Britanie, a instruit sistemul sa identifice cancere de san pe zeci de mii de mamografii.Ulterior, a comparat predictiile cu rezultatele reale dintr-un set de 25.856 de mamografii din Marea Britanie si 3.097 din Statele Unite.Studiul a aratat ca sistemul de inteligenta artificiala poate identifica tumorile canceroase cu o acuratete similara cu cea a expertilor radiologi, reducand insa numarul rezultatelor fals pozitive cu 5,7% in grupul din Statele Unite si cu 1,2% in cel din Marea Britanie.De asemenea, sistemul de inteligenta artificiala a redus numarul de cazuri fals negative, unde testele sunt clasificate in mod eronat ca fiind normale, cu 9,4% in grupul din Statele Unite si cu 2,7% in grupul britanic.Aceste diferente reflecta modul in care sunt citite mamografiile. In Statele Unite, numai un radiolog citeste rezultatele, iar testele sunt efectuate o data la unu sau doi ani. In Marea Britanie, testele au loc o data la trei ani, iar fiecare este citit de doi radiologi. Cand sunt in dezacord, este consultat un al treilea readiolog.Intr-un test separat, grupul de cercetatori a comparat sistemul de inteligenta artificiala cu sase radiologi si a constatat ca sistemul a avut performante mai exacte in anticiparea cancerelor de san.Studiul are si unele limitari. Majoritatea testelor au fost efectuate folosind acelasi tip de echipament de imagistica, iar grupul american a continut numeroase paciente cu cancere de san confirmate.Sunt necesare mai multe studii pentru a arata daca folosit de radiologi sistemul de inteligenta artificiala imbunatateste ingrijirea pacientilor, fiind nevoie si de acordul autoritatilor de reglementare, ceea ce ar putea dura mai multi ani.