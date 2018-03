5 Capcane in Promovarea Google AdWords

Iata cele 5 motive pentru care ai putea sa nu vrei promovare cu AdWords:

Inainte sa o luam razna cu promovarea pe Google hai sa ne amintim ce este in fapt promovarea Google AdWords.Practic AdWords este serviciul de promovare platita al lui Google.Ai vazut cu siguranta acele anunturi care apar in partea de sus si de jos a ecranului cand faci o cautare pe Google. Ei, astazi iti vom da 5 motive pentru are sa nu folosesti promovarea Google AdWords.In teorie promovarea pe Google cu anunturi AdWords suna ca o super oportunitate. In realitate, noi (Leon Paul Media) ca agentie Google AdWords trebuie sa iti atragem atentia asupra catorva detalii importante. Trecand peste usurinta cu care poti lansa o campanile de promovare cu AdWords, mai jos enumeram 5 motive pentru care ai putea sa nu apelezi la promovarea Google AdWords.Binenteles ca a face plata per vizita este partea frumoasa la AdWords. Asta nu era o problema pana sa creasca concurenta asa de mult si odata cu ea si costul unui click.Problema actuala este ca un startup nu are bugetul unei companii mature. Sunt nise din piata in care ajungi sa platesti si 20 de lei pentru un click., faptul ca atragi un trafic platit la Google nu iti garanteaza vanzarea serviciilor sau a produselor de pe site.In concluzie trebuie sa platesti catre Google indifferent ca o vanzare se realizeaza sau nu. Asta poate fi o problema serioasa daca nu ai o agentie care sa iti administreze correct campaniile de promovare. Noi putem spune ca 90% din campaniile care nu sunt administrate de un specialist arunca banii pe apa sambetei.Iti ramane de explorat si variant de promovare prin Bing, care in Romania este aproape de 0. Nici varianta de promovare prin afiliere nu este extraordinara din punct de vedere rentabilitate. Poate daca ai un produs cu pret foarte bun sa incerci comparatoarele de pret. Desi, comparatoarele vor pune mereu doar presiune pe pret si nu ai cum sa castigi pe termen lung dintr-o strategie axata doar pe un pret mai mic., AdWords pentru micile firme din Romania poate fi total neprofitabil. Pe LeonPaul Media poti primii oa campaniilor de promovare pe Google. Iti vom spune daca sunt sanse sa devina mai performante.La inceputuri, Google AdWords era un instrument eficient de promovare pentru firmele mici si startup-uri. Dar pe masura ce competitia pe spatiul publicitar a crescut si costul de promovare a crescut, dar fara a creste si rentabilitatea.Mai nou, daca nu te afisezi in primele 3 anunturi pe cuvinte cheie importante, iti pierzi timpul. Sunt nise in care un buget prea mic te forteaza sa te afisezi doar pe 3 expresii cheie.Ai 25 de caractere in titlul anuntului, 25 de caractere in subtitlu si 90 de caractere in descrierea anuntului. Modul in care scrii anunturile iti vor determina o parte importanta a scorului de calitate in contul de promovare iar asta conteaza in costul platit pentru un clic.Un scor de calitate de 9 din 10 iti va oferi un cost mai mic per clic decat un scor de calitate de 5 din 10. Aici conteaza foarte mult administrarea de catre un specialist a campaniilor tale.Deci trebuie sa folosesti foarte inteligent modul in care expui beneficiile produselor tale in anunturile Google.Evident ca nu aveau cunostintele de specialitate iar greselile de detaliu i-a costat mult pentru un startup din Romania.Spectrul de potentiale greseli in setarea si administrarea campaniilor de promovare Google AdWords este mare. Poti uita sa opresti reclama. Poti lasa plata cu cardul in sistem automat cum este initial setat contul. Poti seta gresit cuvinte cheie care teoretic ar trebui sa aduca clienti dar, aduc doar vizitatori ce sunt in stadiul de informare si nu vor cumpara. Probabil ca nu poti face la inceput singur o corelatie pertinenta intre cuvantul cheie si intentia vizitatorilor.Probabil ca urmarirea si analiza traficului este o zona prea avansata in momentul in care pornesti singur campaniile Google.Deci, apeleaza la o firma specializata in promovare, te va costa mai putin decat sa inveti din greseli.Pentru anumite piete, AdWords nu se potriveste. Imi aduc aminte de un client care facea deratizare, dezinsectie. Concura pe Google AdWords cu mari companii precum DDD din Bucuresti. Bugetul abia ii ajungea sa aduca 100 de vizitatori pe site. Vorbim de vizite foarte calificate, pe campanii optimizate de noi. DAR cu bugetul cheltuit sa aduca 100 de vizitatori de calitate obtinea doar 3 clienti iar pretul obtinut pe serviciu abia ca ii acoperea bugetul de promovare. Avea 0 (zero) profit si foarte slabe sanse sa isi dezvolte afacerea online.De asemenea am mai avut si client care se ocupa de filmare si fotografiere evenimente, la fel si in acest caz, concurenta foarte mare pe cuvintele cheie promovate in AdWords, iar profitul intangibil.Inainte de a investii singur in promovarea Google AdWords cere o cercetare de audienta de la LeonPaul Media. Este foarte posibil sa iti salvam multi bani si timp.Daca ai deja o campanie de promovare Google AdWords si vrei mai mult profit, contacteaza-ne, iti oferim servicii complete de promovare AdWords, SEO, Facebook, Youtube