7 functii utile ale Gmail pe care (probabil ca) nu le-ai folosit niciodata

Dar adevarul este ca nu toata lumea stie de ce e cu adevarat capabil Gmail. Iar unele butoane nu au fost apasate niciodata, desi sunt chiar sub nasul nostru.Astfel, am facut o lista cu functii utile, dar mai putin cunoscute, ale serviciului de email de la Google. Poate va vor fi candva de ajutor.Pana sa descopar aceasta functie a Gmail-ului, daca nu voiam sa trimit imediat un email, il scriam si il pastram in Drafts pana la data (sau ora) la care voiam sa ajunga la destinatar. Evident, eram nevoit sa imi pun reminder pe telefon, ca sa nu uit de el.Dar Gmail m-a scapat de aceasta bataie de cap odata cu introducerea optiunii de programare a unui email. Aceasta poate fi accesata apasand pe sageata de langa butonul de send, iar din fereastra care apare pe ecran poti alege data si ora la care mesajul sa fie trimis.Continutul care se autodistruge a devenit popular in ultima vreme, fie ca vorbim de Snap, Instagram Stories, Facebook Stories, Telegram sau WhatsApp. Dar nu multa lume stie ca si Gmail se afla de aceasta parte a baricadei.Astfel, poti activa "confidential mode" din meniul care iti apare in partea de jos atunci cand compui un email apasand pe pictograma sub forma unul lacatel cu ceas.Interesant este ca, odata ce ai activat modul confidential, destinatarul nu poate printa, copia, descarca sau trimite altei persoane mesajul. Mai mult, poti seta data de la care respectivul email sa dispara din casuta acestuia si poti cripta mesajul astfel incat sa poata fi deschis doar cu ajutorul unui cod trimis prin SMS.Functia Nudges te ajuta sa nu treci cu vederea mailuri importante. Aceasta poate fi activata din meniul Settings - General - Nudges si iti readuce in atentie mesaje mai vechi la care ai uitat sa raspunzi, dar iti si sugereaza sa le scrii inapoi oamenilor care te-au intrebat sau te-au rugat ceva.Daca vrei sa gasesti mesaje mai vechi, poti scrie in bara de search, pe langa adresa de email a destinatarului, si sintagma "before:X/X/XXX" sau "after:X/X/XXXX", inlocuind X-urile cu data in functie de care vrei sa se faca selectia.De obicei, Gmail ofera unui utilizator 15 GB de spatiu, care poate fi extins contracost. Dar daca vrei sa beneficiezi gratuit de acest serviciu, atunci trebuie sa ai grija sa nu ti se umple casuta.Prin urmare, o chestie foarte utila este stergerea mesajelor care au anexate fisere foarte mari (precum fotografii, clipuri sau PDF-uri).Pentru a le gasi, tot ce trebuie sa faci este sa tastezi in bara de search urmatoarea secventa:Astfel, iti va aparea o lista cu toate mailurile care au anexe de cel putin 10 MB. In functie de nevoi, il poti inlocui cu un numar mai mare sau mai mic.Un alt truc care te ajuta si mai mult in astfel de cazuri este sa cauti mailuri mai vechi cu anexe mari. Tot ce trebuie sa faci este sa tastezi in bara de search urmatoarea secventa:Astfel, iti va aparea o lista cu toate mailurile care au anexe de cel putin 10 MB, mai vechi de 2015. Evident, poti schimba anul si marimea fisierului.Dupa ce ai sters mailurile de care nu mai aveai nevoie, nu uita sa golesti si Cosul de Gunoi. Altfel, vor ocupa spatiu in continuare.Pentru ca sa te asiguri ca ai un cont de Gmail protejat, primul pas este sa-ti alegi o parola puternica, iar combinatia de litere, cifre si caractere speciale sa fie unica (adica sa nu o mai folosesti si in alte parti).Insa Gmail iti permite sa-ti securizezi contul si mai mult de-atat. Iata cum:- Activeaza-ti verificarea in doi pasi : este un nivel de securitate suplimentar, care necesita, pe langa parola, si introducerea unui cod unic de verificare trimis pe telefonul tau; in acest fel, chiar daca o alta persoana sparge sau afla parola, nu va fi suficient pentru a se conecta la contul tau.- Monitorizeaza activitatea de pe contul tau: in coltul din dreapta jos al mailului gasesti un mesaj care incepe cu "Last account activity" si continua cu numarul de minute care a trecut de la ultima actiune realizata pe contul tau. Daca apesi pe butonul de "details" care se afla sub acest mesaj, vei putea afla informatii valoroase precum browser-ul, IP-ul si ora la care a fost accesat contul. In acest fel vei putea identifica eventualele accesari nepermise. Iar daca depistezi o activitate dubioasa, atunci poti apasa pe butonul "Sign out of all other Gmail sessions".- Descopera site-urile care iti vand datele: Daca vrei sa urmaresti site-urile care iti vand datele personale catre terte parti (in scop publicitar sau pentru spamming), atunci poti face o mica modificare la adresa de mail. Cum Google nu recunoaste punctul (.) sau plusul (+) dintr-o adresa, le poti introduce in adresa ta de mail atunci cand iti faci un cont nou pe un site. Astfel, vei primi toate mailurile trimise catre ionpopescu@gmail.com, precum si catre ion.popescu@gmail.com, ion.pop.escu@gmail.com, ionpopescu+carti@gmail.com, ionpopescu+electronice@gmail.com si alte variatiuni la care te poti gandi astfel incat sa urmaresti site-urile care iti vand datele personale catre terte parti.