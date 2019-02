Acord in negocierile privind Directiva drepturilor de autor: Muzicienii si jurnalistii vor avea mai multa putere

Ziare.

Anuntul comisiei JURI a fost: "Am ajuns la un acord privind directiva dreptului de autor pe piata unica digitala. Creatorii, inclusiv muzicienii, actorii si jurnalistii, vor avea mai multa putere. Meme-urile, gif-urile si extrasele din stiri sunt in siguranta, iar platformele de startup, protejate. Mai multe detalii, curand".De cealalta parte, Verzii au transmis ca trialogul a dus la finalizarea unui text ce contine "o versiune ingrijoratoare a Articolului 11, pe taxa de link, si cea mai negativa versiune de pana acum a Articolului 13, privind filtrele de incarcare".Grupul Verzi/EFA a anuntat ca va continua sa "lupte" pentru respingerea taxei pe link si a filtrelor de upload pana la votul final din plen.Julia Reda, europarlamentar din partea Partidului Piratilor din Germania, a caracterizat aceasta versiune de text drept "o amenintare la adresa micilor publisheri, autori si utilizatori de internet". Ea considera ca acesta reprezinta un pas inapoi privind libertatea de expresie online.Axel Voss (PPE, raportor JURI) a precizat: "Este un acord bun care protejeaza detinatorii drepturilor de autor si utilizatorii. Temerile ca internetul va fi distrus se vor dovedi nefondate".Miercuri, la pranz, negociatorii ajunsesera la un singur consens - de a mai avea o runda de discutii dupa-amiaza."Exista posibilitatea sa fie respinsa, chiar daca ajungem la un acord saptamana aceasta. Au existat multe proteste din partea oamenilor fata de Articolul 13, in special, asadar, cred ca domnul Voss trebuie sa aiba grija sa nu mearga prea departe. In acest moment, negocierea pe acest articol este in impas, pentru ca domnul Voss nu vrea sa accepte nicio exceptie", a declarat Reda, la acel moment, pentru News.ro Votul final in plen ar putea avea loc in perioada 25-28 martie, pe 4 aprilie sau, cel tarziu, 15-18 aprilie.Comisia Europeana, care a demarat aceasta dezbatere in 2016, spune ca aceasta directiva va proteja mostenirea culturala a Europei. Directiva poate schimba balanta puterii intre producatorii muzicali, de stiri si film si site-urile dominante care gazduiesc munca lor.Cel mai disputat este articolul 11 - care prevede ca ziarele, revistele si agentiile de presa sa fie platite de companiile de internet precum Google si Microsoft Corp. care publica extrase din munca acestora. Un alt articol care a starnit controverse este al 13-lea - care cere platformelor ca YouTube si Instagram sa instaleze filtre care sa blocheze incarcarea de catre utilizatori a materialelor care se supun drepturilor de autor, fiindu-le solicitata incheierea unui acord cu detinatorii drepturilor pentru muzica si filme.Pe 12 septembrie 2018, Parlamentul European a votat in favoarea Directivei Drepturilor de Autor, cu un avantaj de aproximativ 200 de voturi.