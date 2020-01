Aplicatia TikTok, populara printre adolescenti, a fost redeschisa, dupa ce a fost acuzata de spionaj

Ziare.

Google si Apple au inchis TikTok dupa publicarea de catre cotidianului american The New York Times a unui articol in care serviciile de informatii din Emirate au fost acuzate ca au acces direct la mesaje, conversatii video sau date de localizare, camere si microfoane de telefon."Suntem bucurosi sa va informam ca TikTok este de acum disponibila pentru descarcare pe Google Play Store", au declarat reprezentantii ei pe contul de Twitter.Aplicatia ramane indisponibila pe Apple Store.TikTok a cunoscut o popularitate rapida in Orientul Mijlociu unde mai multe tari, intre care Emiratele, restrictioneaza sau interzic majoritatea altor servicii de apelare prin aplicatii de mesagerie, precum WhatsApp.Lansata in 2019, TikTok a fost dezvoltata de Breej Holding, care, potrivit The New York Times, ar fi in realitate o societate de fatada a DarkMatter, o firma de cibersecuritate si de piratare cu legaturi in guvernul Emiratelor Unite.Google a confirmat pentru AFP ca a inchis TikTok pentru "o problema de reglaj", fara a oferi detalii.Autoritatea de reglementare a telecomunicatiilor (TRA) din Emirate a dezmintit acuzatiile din cotidianul american, asigurand ca reglementarea in vigoare interzice "incalcarea datelor" si "interceptarile ilegale".Emiratele Arabe Unite investesc masiv in noi tehnologii si in inteligenta artificiala, dar un numar de experti si organizatii ii acuza pe oficiali de ingradirea in mod strict a libertatii pe internet.