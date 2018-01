Cel mai simplu truc care te ajuta sa folosesti mailul in deplina siguranta

Ziare.

com

Cu aproximativ 1,2 miliarde de utilizatori activi in fiecare luna, Gmail este poate cel mai popular serviciu de mail de pe planeta. Desi amenintarile hackerilor planeaza asupra fiecarui utilizator, asta nu inseamna ca toti isi iau masuri de precautie. Dimpotriva, aproape 90% din utilizatorii serviciului Gmail sunt vulnerabili la atacuri.Potrivit inginerilor Google, parolele compromise reprezinta cea mai buna cale prin care se obtine accesul la conturi si, implicit, la toti utilizatorii. Ei recomanda "verificarea in doi pasi" sau 2SV, iar daca tii cont de sfatul lor vei pune in dificultate infractorii ciberneticii, carora le va fi greu sa-ti sparga contul.Cand activezi 2SV in Gmail , functia nu-ti permite doar sa te conectezi cu adresa de mail si parola. Ea iti solicita un cod unic de utilizare. Astfel, Google iti va trimite un mesaj sau te va suna sa ti-l transmita. Daca vrei sa scapi de aceste proceduri, exista Google Authenticator, unde iti poti genera singur codul.