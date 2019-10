Google Girls in Tech la Complexul Educational Laude-Reut

Ziare.

Scopul proiectului este acela de a oferi fetelor competente de gandire critica si luare a deciziilor, logica si computational thinking, precum si a le inspira si motiva sa se orienteze spre o cariera in tehnologie. Conform Comisiei Europene , pentru fiecare 1.000 de femei absolvente de studii universitare in UE, doar 24 finalizeaza studii in IT&C. Doar sase dintre aceste femei continua sa lucreze intr-un domeniu profesional conex. Cu initiative precum Girls in Tech, Google isi propune sa contribuie la cresterea numarului de fete care se orienteaza spre tehnologie si fac performanta in acest domeniu.Evenimentul s-a desfasurat in luna octombrie in incinta Complexului Educational Laude-Reut si a implicat o serie de ateliere tinute de experti in domeniu. La eveniment au participat 100 de eleve din cadrul liceului Laude-Reut si Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti (ICHB).Evenimentul a fost deschis de Presedintele Fondator al Complexului Educational Laude-Reut, Tova Ben Nun-Cherbis, care a multumit atat participantilor cat si organizatorilor pentru oportunitatea oferita de Google Romania, vorbind despre emanciparea femeii, despre cum acum mai putin de 100 ani era doar un vis ca o femeie sa urmeze o cariera stiintifica sau tehnica."Tehnologia nu are varsta, iar realizarea inventiilor nu este conditionata de anumiti termeni, ci tin de imaginatia si ingeniozitatea oamenilor, asadar este loc pentru fiecare dintre noi sa contribuim.Aceasta oportunitate pe care o aveti astazi prin bunavointa Google Romania va ajuta sa va puneti in practica cele mai interesante vise legate de tehnologie, elevi fiind, ajungand astfel sa deveniti mici antreprenori si sa puneti bazele unui start-up chiar inainte de a termina liceul.Este in puterea voastra sa schimbati lumea prin indeplinirea viselor voastre si sunt mandra de seriozitatea de care dati dovada in pregatirea voastra pentru o cariera viitoare. Fiecare dintre voi are abilitati si talent, dar intrebarea este: cum le folositi?Multumesc Google Romania pentru oportunitatea prezentata elevelor (si elevilor) nostri, pentru promovarea si sustinerea fetelor de liceu in descoperirea abilitatilor lor tehnologice.Este o mare mandrie pentru Complexul Educational Laude-Reut sa fie in avangarda pregatirii pentru lumea de maine si astfel sa le oferim impreuna elevilor experiente cat mai variate ce ii vor conduce la descoperirea vocatiei lor si alegerea unor cariere care sa le aduca satisfactie si implinire", a declaratSesiunea introductiva a fost sustinuta de, cu statistici care trebuie sa ne dea de gandit: numai 24% din cei cu studii tehnice sunt femei si doar 6% dintre cei cu o cariera in domeniu sunt de gen feminin. Si toate acestea in conditiile in care primul algoritm pentru o masina de calcul a fost scris de o femeie matematician - Ada Byron de Lovelace.Astfel, prima provocare a zilei a fost ca fiecare participant sa scrie pe agenda de ce este remarcabil. Dupa ce o parte din cei prezenti au impartasit gandul lor cu publicul, Ela Moraru ne-a sfatuit sa ne reamintim periodic si sa le reamintim si celor dragi motivele pentru care sunt remarcabili.Urmatorul workshop, sustinut de, cu titlul Critical (sic!) Thinking, ne-a ajutat sa intelegem ce este si ce nu este gandirea critica, cat de important este emotionalul in rational si care este rolul acesteia.Daca seminarul a inceput morala lui Socrate - conteaza ce alegem sa vedem, toata activitatea s-a desfasurat interactiv, folosind maieutica - tehnica prin care Socrate isi ajuta discipolii sa descopere adevarul prin raspunsuri la intrebari.A fost foarte interesant sa descoperim procesul prin care creierul uman ajunge sa utilizeze informatia receptionata. Am aflat totodata care ar fi principalele erori de gandire: generalizarea pripita, gandirea dihotomica, citirea gandurilor si limbajul emotional, precum si solutii pentru a evita greselile acestea.Elena a incheiat workshopul cu indemnul la adoptarea unei atitudini adecvate: sa fim deschisi mereu schimbarii, sa imbratisam complexitatea, sa fim perseverenti si sa nu asteptam rezultate imediate.Seminarul Logical And Computational Thinking, sustinut dea activat toti pasionatii de jocuri din sala. Andreea ne spune cum a ajuns sa lucreze ca dezvoltator de jocuri, pornind de la un internship intr-un mediu provocator, distractiv si in care isi exerseaza diferite skilluri.Am aflat care este structura unei echipe care creaza un joc: game designer, level designeri, UI artists, sound designer si, evident, game play designer. Toti acestia trebuie sa colaboreze pentru a realiza jocul.Dupa o prezentare a tipurilor de gandire logica, Andreea ne-a ajutat sa intelegem ce inseamna gandirea computationala - descompunere, abstractizare, recunoastere, algoritm - pornind de la camera foto cu care este inzestrat un personaj din Watch Dogs.Seminarul s-a incheiat cu invitatia de a invata pe Coursera.org, de a lucra pe Unity si de a participa la competitia Ubisoft - Gamecelerator.Ultima activitate a zile a fost Fun Coding, sustinuta de. Toti participantii au fost implicati in crearea unei aplicatii pe telefon pe platforma online Thinkable. Astfel, cei neinitiati au luat contact cu programarea pe evenimente cu ajutorul blocurilor.Activitatea a fost un real succes, elevii fiind extrem de interesati si de multumiti de tot ceea ce au aflat, fapt pentru care ramanem recunoscatori Google Romania si speram la ocazii asemanatoare pe viitor.