Google lanseaza o tehnologie care faciliteaza accesul pacientilor la istoricul medical

Sistemele de sanatate ar putea adopta tehnologia, numita Google Healthcare API, in conditiile in care guvernul american le va cere in curand sa faciliteze pacientilor accesul si utilizarea datelor lor medicale.Cu toate acestea, afacerile dominante ale Google in domeniul publicitatii, care folosesc datele clientilor pentru reclame tintite, au creat o imagine negativa si i-au blocat in trecut initiative in domeniul medical.In prezent, Google este al treilea mare furnizor de tehnologie cloud, dupa Amazon si Microsoft.Incepand de luni, furnizorii de servicii medicale pot construi noi sisteme utilizand noua tehnologie Google Healthcare API, pentru a traduce si converti date stocate in diferite sisteme, de la sisteme de imagistica la softuri pentru date medicale.Desi documentatia afirma ca Healthcare API are rolul sa "stocheze si acceseze date din sistemul medical in Google Cloud, oferind o punte esentiala intre actualele sisteme de asistenta medicala si aplicatiile gazduite de Google Cloud", Google afirma ca clientii nu sunt obligati sa stocheze date in Google Cloud.Microsoft Azure are o tehnologie similara pentru sectorul medical, conceputa pentru a ajuta clientii sa se conecteze la surse cum ar fi fisele de sanatate electronice.Companiile din sectorul asistentei medicale sunt nevoite tot mai mult sa puna la dispozitia pacientilor informatii medicale, precum si aplicatiile de sanatate pe care acestia aleg sa le utilizeze.Departamentul de Sanatate si Servicii Umane a lansat un set de reguli la inceputul acestui an pentru a impiedica companiile de ingrijire a sanatatii sa blocheze informatiile".Practica, ce se desfasura de ani de zile, facea ca oamenii sa nu isi poata accesa propriile informatii medicale la spital sau la cabinetul medicului.Unele sisteme de sanatate spun pacientilor ca trebuie sa plateasca pentru datele lor sau ca informatiile sunt disponibile doar prin intermediul unui PDF sau CD-Rom tiparit."Spitalele si vanzatorii au doi ani pentru a respecta noile reguli", a mentionat Aneesh Chopra, director pentru tehnologie la Casa Alba si presedinte al Care Journey, o companie de analiza in domeniul sanatatii, intr-un interviu acordat CNBC.Au existat, de asemenea, dificultati intampinate de pacienti in privinta schimbului de informatii intre spitale, in special cele provenite de la furnizori diferiti de documente medicale.Joe Corkery, medic si director de produs la Google Cloud, si Aashima Gupta, director pentru solutii in domeniul sanatatii, au scris intr-o postare pe blog ca poate fi "un efort herculean" "pentru ca sistemele de sanatate sa acceseze date unificate provenite de la surse diferite.Pandemia de coronavirus a aratat de ce interoperabilitatea datelor este atat de importanta. Poate contribui la eforturile unor institutii precum Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor, care va lansa o aplicatie pentru schimbul de informatii provenite din datele electronice cu departamentele de sanatate publica. Aplicatia va fi lansata in luna mai."COVID-19 aduce in centrul atentiei discutiile legate de interoperabilitatea datelor din sanatate", a afirmat Gupta pe email.