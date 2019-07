Google lanseaza programe de educare prin care copiii invata sa depisteze fake news

Ziare.

Google adauga mai multe componente noi campaniei "Be Internet Awesome", lansata oficial in urma cu doi ani. Noile componente vizeaza ceea ce Google numeste competenta mediatica pentru cei mici.Programul dezvoltat impreuna cu Net Safety Collaborative include jocuri si activitati care incearca sa invete copiii intr-un mod distractiv sa depisteze dezinformarea pe retelele sociale si in general in mediul online.Teoretic, cei mici ar trebui ca prin intermediul jocurilor din acest program sa ajunga sa faca deosebirea dintre o informatie falsa si una reala, printre altele, pe baza titlurilor si a URL-urilor.Una dintre activitatile noului program de educare, numita "Don't Fall for Fake", incearca sa-i invete pe cei mici sa analizeze critic informatiile pe care le descopera pe Internet si sa faca diferenta intre sursele credibile de stiri si celelalte."Share with Care", care invata copiii sa-si mentina o reputatie buna online inclusiv dand share doar la informatii reale, si "It's Cool to be Kind", care vizeaza fenomenul prin care ura este raspandita in mediul online, sunt alte doua programe din aceasta campanie.Campania "Be Internet Awesome" a fost lansata in urma cu doi ani si se concentra la acel moment pe securitatea celor mici in mediul online.Noile programe de educare vin intr-o perioada in care YouTube, unul dintre produsele Google, se afla in mijlocul unui nou scandal in care este acuzat ca nu face suficient pentru a proteja copiii.Oficialii companiei iau in calcul inclusiv ascunderea in mod implicit a comentariilor, pentru a nu-i expune pe cei mici la discursuri nepotrivite.