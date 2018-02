Google sarbatoreste cel mai important eveniment sportiv al inceputului de an

Ziare.

com

Cu ocazia fiecarui eveniment special de peste an, Google incearca sa iti atraga atentia asupra faptului ca s-a intamplat ceva important in acea zi.Sistemul care a fost introdus de catre gigantul din Mountain View in urma cu cativa ani poarta numele de Google Doodle. Initial, a fost vorba de un desen ce incerca sa reprezinte grafic evenimentul cu pricina, realizand simultan o legatura cu sigla Google. Intre timp, fiecare doodle a devenit mai interactiv si, ocazional, mai amuzant. De aceasta data, cel mai nou Doodle ne atrage atentia asupra Olimpiadei de Iarna.