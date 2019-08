Google suspenda ascultarea inregistrarilor din aplicatia sa de asistenta vocala in UE. Apple ia o masura similara

Ziare.

In urma unor dezvaluiri ale radioteleviziunii belgiene VRT, Google a recunoscut la mijlocul acestei luni ca angajatii sai au acces la inregistrarile aplicatiei Assistant Google , recunoscand in acelasi timp ca aceasta poate inregistra din greseala fara sa fi fost activata intentionat de utilizatorii sai.Compania s-a aparat atunci afirmand ca specialisti in limbaj asculta inregistrarile utilizatorilor aplicatiei de asistenta vocala pentru a imbunatati capacitatea sa de intelegere a diferitelor limbi si accente, aceasta fiind o munca "necesara crearii de produse precum Assistant Google".Oficiul de protectie a datelor din Hamburg (HmbBfDI) a anuntat joi ca Google s-a angajat in fata acestui organism ca "transcrierile inregistrarilor vocale sa nu mai fie folosite timp de cel putin trei luni, incepand cu 1 august 2019", masura valabila pentru ansamblul UE.Compania americana a cedat astfel in fata presiunii respectivei autoritati germane, dupa ce aceasta din urma a initiat o procedura administrativa ce interzice exploatarea acelor date timp de trei luni, durata maxima permisa de legislatia europeana."Conversatiile inregistrate, dintre care unele sunt sensibile, cuprindeau informatii personale din sfera privata si personala a utilizatorilor. Mai mult, o parte deloc de neglijat a inregistrarilor are legatura cu declansarea involuntara a asistentului", explica acel oficiu german, avertizand totodata ca, in general, aplicatiile de acest fel, indiferent ca apartin Google, Amazon sau Apple, prezinta "un risc ridicat pentru confidentialitatea si protejarea vietii private a persoanelor vizate".Si compania Apple a anuntat vineri suspendarea de catre angajatii sau subcontractorii sai a activitatilor de analiza conversatiilor utilizatorilor inregistrate de aplicatia de asistenta vocala Siri. "Suspendam la nivel mondial programul pentru Siri, in vederea reexaminari sale in profunzime", a indicat societatea americana, adaugand ca "dupa actualizarea softului utilizatorii vor avea posibilitatea sa participe sau nu la ameliorarea serviciului".In urma unei scurgeri de date, despre care Google a spus ca o investigheaza, radioteleviziunea flamanda VRT a relatat ca a putut asculta peste o mie de inregistrari provenite de la dispozitive din Belgia si Olanda, intre care 153 captate accidental.Printre inregistrari se numara si unele in care utilizatorii vorbesc despre viata lor amoroasa sau despre copiii lor sau furnizeaza informatii personale, cum ar fi adresa lor.Google a reactionat afirmand ca angajatii sai nu au acces decat la 0,2% din inregistrari si ca acestea "nu sunt asociate conturilor de utilizatori". In mod normal, Assistant Google nu se activeaza decat atunci cand utilizatorul face asta, apasand pe un buton sau spunand "Hey Google".Compania recunoaste insa ca aplicatia poate inregistra din greseala, cand programul interpreteaza "un anumit zgomot sau unele cuvinte din fundal" ca fiind cuvantul-cheie. Ea reaminteste ca utilizatorii pot modifica parametrii aplicatiei pentru a dezactiva stocarea de date audio pe contul lor de Google sau pentru a le elimina automat la fiecare 3 sau 18 luni.Inainte de Google, Amazon a fost la randul sau criticata dupa aparitia unor dezvaluiri ca angajati ai sai ascultau conversatii pentru a imbunatati sistemul, conform companiei.