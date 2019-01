Google va dezvolta un senzor controlat virtual pentru utilizatorii cu probleme de vorbire sau de mobilitate (Video)

Ziare.

Comisia Federala pentru Comunicatii a anuntat in aceasta saptamana ca va acorda Google permisiunea de a folosi astfel de senzori la o frecventa mai mare decat este permis in prezent,, relateaza Reuters."Decizia serveste interesul public prin oferirea unor functii de tehnologie care reactioneaza la gesturile mainii", precizeaza autoritatea de reglementare.Potrivit Google, senzorul este rezultatul activitatii grupului Advanced Technology and Projects, care dezvolta tehnologii mobile.detecteaza miscarea in spatiu tri-dimensional, folosind o unda radar pentru a permite controlul touchless al unor functii, fiind folositor utilizatorilor care au probleme de mobilitate sau de vorbire.Acest senzor. Intr-un video postat pe site-ul sau, Google arata cum un utilizator poate folosi un ceas smart, sa caute muzica sau sa ajusteze volumul sunetului.Semnalul radar poate penetra materiale textile, senzorul fiind functional in buzunar sau in ruccsac.Chiar daca senzorul este controlat virtual, interactiunea este resimtita ca fizica si este reactiva, fiind generata o senzatie in degetele care se ating.Instrumentele virtuale pot aproxima precizia miscarii mainii unei persoane, iar senzorul poate fi inclus in dispozitive purtabile, telefoane , computere si tablete.Google a solicitat in luna martie ca autotoritatea de reglementare din SUA sa permita ca senzorul radar Soli sa poata fi utilizat intr-o banda de frecventa mai ridicata, de 57-64 de GHz, la nivelul standardelor de telecomunicatii europene. Facebook si-a exprimat insa ingrijorarea, catre Comisia Federala pentru Comunicatii, ca Soli ar putea provoca in acest fel probleme de coexistenta cu alte tehnologii.Dupa discutii, Google si Facdbook au informat impreuna comisia, in septembrie, ca au convenit ca senzorii pot functiona la frecvente mai inalte comparativ cu nivelul actual, dar sub nivelul propus anterior de Google.