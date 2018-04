Justitia din Marea Britanie si Franta a obligat Google sa respecte "dreptul de a fi uitat" al unor persoane

Ziare.

com

Un judecator din Londra a cerut vineri Google, pentru prima oara, sa elimine din rezultatele cautarilor linkurile catre articole mai vechi despre condamnarea penala a unui om de afaceri, relateaza Bloomberg.Decizia a venit dupa o hotarare de luna trecuta a unui tribunal francez, legata de un fost director financiar al unei companii, ale carui perspective de angajare au fost afectate de informatiile despre o amenda primita din cauza incalcarii legislatiei care interzice informatiile confidentiale in tranzactii.Aceste decizii ale justitiei incep sa afecteze capacitatea Google de a se apara in viitoarele procese legate de cat de departe in timp trebuie sa stearga linkurile si vin in contextul unui val de critici la adresa abilitatii companiilor americane de tehnologie de a proteja viata privata a utilizatorilor.Facebook este implicata intr-un scandal legat de transferarea improprie a datelor a zeci de milioane de oameni unei companii de consultanta politica."Inseamna si mai multa munca pentru Google. Vor trebui sa dea o atentie si mai mare cererilor de eliminare a unor informatii", a spus Jon Baines, consultant pentru protectia datelor la firam londoneza de avocatura Mishcon de Reya.In hotararea judecatoreasca din Londra, judecatorul Mark Warby a spus ca 11 articole referitoare la un om de afaceri trebuie eliminate de Google dn rezultatele cautarilor.Un alt om de afaceri nu a reusit insa sa obtina eliminarea linkurilor catre articole despre un delict mai grav.Potrivit unei decizii din 2014 a Curtii Europene de Justitie, Google, divizie a grupului Alphabet, trebuie sa elimine, la cerere, din rezultatele cautarilor informatiile depasite sau irelevante. Decizia Curtii Europene nu a inclus si termeni clari referitori la momentul in care Google trebuie sa elimine informatiile, iar hotararea judecatorului britanic ar putea fi primul caz in care o instanta importanta decide in mod efectiv ca o informatie despre o fapta penala poate fi eliminata.Cei doi barbati, ale caror identitati nu pot fi facute publice din cauza unui ordin judecatoresc, au solicitat ca linkurile catre informatiile referitoare la condamnarile lor mai vechi sa fie sterse.Potrivit legislatiei britanice privind reabilitatea condamnatilor, condamnarile respective nu trebuie dezvaluite posibililor angajatori, iar acestea pot fi ignorate.Omul de afaceri, cunoscut sub numele NT2, a fost incarcerat timp de sase luni, la inceputul acestui secol, dupa ce a permis unei firme de investigatii sa acceseze computerele si sa urmareasca telefoanele companiei sale, pentru a afla cine desfsoara activitati ostile acesteia."Fapta sa din trecut nu are relevanta. Nu trebuie ca cineva sa fie avertizat", a scris judecatorul in decizia sa. Judecatorul a luat in considerare comportamentul actual al omului de afaceri.Tribunalele din Europa ar putea interpreta dreptul de a fi uitat in moduri diferite.In Franta, judecatorii au spus luna trecuta ca Google trebuie sa reduca vizibilitatea articolelor despre un fost director financiar al unei companii franceze care a fost amendat cu 200.000 de euro pentru incalcarea legislatiei referitoare la folosirea de informatii confidentiale in tranzactii.Judecatorii au spus ca dreptul de a fi uitat trebuie sa prevaleze dupa analizarea mai multor factori, intre care impactul asupra activitatii profesionale si a vietii de familie.Judecatorii au constat ca persoana respectiva, tata a patru copii, nu a obtinut un beneficiu financiar ca urmare a incalcarii legii si ca risca sa isi piarda slujba, daca articolele care fac referire la numele sau nu sunt eliminate din rezultatele cautarilor.