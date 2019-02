Negocierile pentru Directiva drepturilor de autor, in impas

Negocieri blocate

Proiectul a starnit o disputa fara precedent intre artisti si editori de presa, pe de o parte, si gigantii online, pe de alta parte.Reda, care s-a declarat anul trecut impotriva adoptarii acestei Directive - afirmand ca sustine interesele europenilor utilizatori de internet si temandu-se ca drepturile fundamentale si startup-urile online risca sa sfarseasca prin a fi victime colaterale in aceasta lupta - a declarat acum ca aceasta cuprinde mai multe puncte "pozitive" care merita adoptate.Reda a explicat ca singurul lucru asupra caruia s-a cazut de acord, miercuri, a fost sa mai aiba si dupa-amiaza o runda de discutii."Axel Voss (PPE, raportor Comisia pentru afaceri juridice) incearca sa o duca mai mult in directia proprietarilor drepturilor de autor, iar Consiliul a fost destul de clar ca au mers in aceasta directie cat de mult au putut. Cred ca, pe anumite puncte, alti negociatori din Parlament nu sunt de acord, de exemplu pe problema continutului generat de utilizator. Avem exceptia UGC (user generated content, n.r.) adoptata in mai multe comisii din PE si a fost respinsa doar cu un vot in Comisia pentru afaceri juridice. Cred ca poate fi mai flexibila decat pana acum", a declarat Reda.Daca va exista un acord in urma trialogului, va exista un vot in Comisia pentru afaceri juridice pentru a-l confirma, iar acesta va avea loc, cel mai probabil, luni.Nu va exista o decizie formala. Dupa ce comisia va confirma, la fel si statele membre, va exista un vot final in Parlament, iar acest lucru se va intampla in luna aprilie, cel mai devreme."Exista posibilitatea sa fie respinsa, chiar daca ajungem la un acord saptamana aceasta. Au existat multe proteste din partea oamenilor fata de Articolul 13, in special, asadar, cred ca domnul Voss trebuie sa aiba grija sa nu mearga prea departe. In acest moment, negocierea pe acest articol este in impas, pentru ca domnul Voss nu vrea sa accepte nicio exceptie".Europarlamentarul german a mai explicat: "Formal, Comisia nu trebuie sa accepte, este suficient daca sunt de acord Parlamentul si Consiliul, dar daca CE este cu adevarat impotriva, poate sa decida retragerea Directivei".Voss doreste sa faca Articolul 13 mult mai sctrict privitor la micile companii, care sa fie tratate la fel ca giganti precum YouTube. "Nu sunt sigura ce incearca sa realizeze, dar mi se pare ca incearca sa faca orice pentru a face pe plac anumitor grupuri de creatori, detinatori de drepturi, care au spus ca textul Consiliului nu este suficient de sever". Reda este convinsa ca Voss nu va avea succes cu aceasta "strategie", dar recunoaste ca "exista elemente pozitive in Directiva si imi doresc ca ele sa fie adoptate, iar acum este neclar daca va exista o Directiva".Negocierile au fost blocate luna trecuta, dupa ce statele UE nu au reusit sa treaca peste neintelegeri. Ideea ca si micile companii sa se supuna legii a fost una dintre ele, iar criticii dau vina pe Google si alte companii ca au facut lobby in acest sens.Comisia Europeana, care a demarat aceasta dezbatere in 2016, a transmis ca modificarea legii va proteja mostenirea culturala a Europei. Directiva poate schimba balanta puterii intre producatorii muzicali, de stiri si film si site-urile dominante care gazduiesc munca lor.Cel mai disputat este articolul 11 - care prevede ca ziarele, revistele si agentiile de presa sa fie platite de companiile de internet precum Google si Microsoft Corp. care publica extrase din munca acestora. Un alt articol care a starnit controverse este al 13-lea - care cere platformelor ca YouTube si Instagram sa instaleze filtre care sa blocheze incarcarea de catre utilizatori a materialelor care se supun drepturilor de autor, fiindu-le solicitata incheierea unui acord cu detinatorii drepturilor pentru muzica si filme.Pe 12 septembrie 2018, Parlamentul European a votat in favoarea Directivei Drepturilor de Autor, cu un avantaj de aproximativ 200 de voturi.Citeste si USR, despre Directiva UE care cuprinde si "taxa pe link": Ministerul Culturii nu spune care e solutia de compromis. Cine are de pierdut