Reteaua de socializare Google+ va fi inchisa, dupa ce datele a 500.000 de utilizatori au fost expuse

Publicatia Wall Street Journal a dezvaluit, citand surse si documente interne, ca Google, parte a grupului Alphabet, a ales sa nu dezvaluie aceasta problema de securitate, de teama reglementarilor in domeniu, informeaza Reuters.Potrivit sursei citate, o bresa a sistemului de securitate a permis dezvoltatorilor externi sa aiba acces la profilul privat al utilizatorilor Google+ timp de aproape trei ani, respectiv in perioada 2015 - martie 2018. Problema a fost descoperita de catre investigatorii interni ai Google in martie 2018, cand a si fost rezolvata.Dupa anuntul facut de Google, actiunile grupului Alphabet Inc au scazut cu 2,6 procente, la 1138,53 de dolari.Resposabilii Google sustin ca este vorba despre date private precum numele utilizatorului, adresa de email, ocupatia, sexul si varsta, dar nu de mesaje."Nu am gasit nicio dovada ca vreun dezvoltator s-ar fi folosit de aceasta bresa de securitate si nu am gasit nicio dovada ca vreun cont de utilizator ar fi fost accesat", informeaza Google.Wall Street Journal scrie ca a existat o adresa, pregatita de staff-ul juridic al Google, si care a fost distribuita celor din conducerea companiei, prin care erau avertizati ca dezvaluirea incidentului ar fi declansat o "verificare imediata" si ar fi provocat comparatii cu scurgerea de informatii despre utilizatori din scandulul Facebook-Cambridge Analytica.Potrivit WSJ, CEO-ul Google, Sundar Pichai, a fost informat de planul privind neinformarea utilizatorilor in legatura cu bresa de securitate, dupa ce decizia a fost luata.