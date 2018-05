Un video secret pe care Google nu voia sa-l vezi a ajuns pe net si sperie toti utilizatorii

Ziare.

Google, fara indoiala, este ceea ce este in prezent datorita colectarii si exploatarii de date. De-a lungul timpului au circulat o multime de teorii conform carora Google si companii similare (a se citi: Facebook) pot destabiliza societatea prin ceea ce stiu. Videoclipul din cazul de fata a fost produs in 2016 si prezentat intern. Acum a ajuns public.Imaginile, publicate in The Verge, prezinta un viitor in care orice date ar fi colectate, iar acestea ar fi folosite pentru ca utilizatorii sa fie impinsi spre a lua decizii potrivite intereselor companiei.Mai mult, scenariul merge pana in punctul in care daca un produs nu e disponibil poate fi facut la cerere. Este si o referire la printarea 3D.