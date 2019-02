USR, despre Directiva UE care cuprinde si "taxa pe link": Ministerul Culturii nu spune care e solutia de compromis. Cine are de pierdut

", a explicat Iulian Bulai.



Iulian Bulai a mai spus ca 4,6 milioane de europeni au semnat o petitie online impotriva filtrelor de continut pe internet.



"Dar tot ce vrea PSD-ALDE e sa se termine odata cu directiva asta, sa se poata bate in piept cu implinirile marete", a conchis deputatul USR.



"S-au depus toate eforturili, tovarasi. In buna traditie a urmasilor Partidului Comunist, ministrul Breaz raporteaza cincinalul in patru ani si jumatate: se lauda ca in curand "va finaliza dosarul "Directivei privind drepturile de autor pe piata unica digitala, fara sa mai conteze si ce-o sa cuprinda directiva in cauza: filtre de continut care vor cenzura internetul, circulatie restransa a presei online si mai putine drepturi pentru autori.Asa de putin conteaza, ca Ministerul roman al Culturii nici nu spune care e solutia de compromis cu care se mandreste si nici continutul de baza al directivei", a scris Iulian Bulai, pe Facebook.Deputatul USR se intreaba care este "rezultatul pozitiv" de care vorbeste ministerul Culturii, in contextul in care Italia, Malta, Slovacia, Polonia, Olanda, Luxemburg, Suedia si Finlanda se opun in continuare "solutiei de compromis"."International Federation of Journalists spune in continuare ca jurnalistii au de pierdut. 14 organizatii ale producatorilor, difuzorilor si distribuitorilor europeni de film au trimis acum doua zile o scrisoare, adresata inclusiv premierului Viorica Dancila , ca varianta de directiva cu care se lauda dl Breaz e in defavoarea lor. Cea mai cunoscuta organizatie de aparare a libertatii pe internet , Electronic Frontier Foundation, considera "solutia de compromis"