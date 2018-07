Vestea ingrijoratoare despre Google: Cine iti citeste mailurile si de ce

Ziare.

Dezvoltatori terti de aplicatii au acces la intregul continut al Inbox-ului tau de pe Gmail. Raportul care detaliaza aceasta practica veche din industrie a fost publicat de cei de la Wall Street Journal si s-ar putea sa aiba repercusiuni dezastruoase asupra modului in care este privit serviciul de email al gigantului din Mountain View.Modul in care functioneaza permisiunile din Gmail nu s-a schimbat in ultimul deceniu, dar asta nu inseamna ca nu a fost extrem de permisiv cu foarte multi terti.In teorie, ti-ai dat intr-o forma sau alta acceptul pentru ca un program sa-ti acceseze mailurile, dar cu siguranta nu ai luat in calcul toate efectele gestului tau.