Platforma YouTube este acuzata ca ar colecta ilegal date despre copii. Se cere o amenda de zeci de miliarde

Activistii cer serviciului detinut de Google sa modifice modul in care gestioneaza continutul pentru copii, dar si sa plateasca o amenda de "zeci de miliarde" de dolari pentru ca ar fi profitat de pe urma acestora.Intr-o plangere depusa luni, 20 de grupuri de activisti solicita Comisiei Federale pentru Comert (FTC) sa investigheze incalcarea prevederilor COPPA (Child Online Privacy Protection Act), care reglementeaza modul in care companiile pot colecta date despre copiii sub 13 ani, de catre serviciu, noteaza CNN Conform legii, companiile trebuie sa obtina acordul parintilor inainte de a colecta informatii despre copiii lor.Autorii plangerii sustin ca "Google a facut profituri substantiale de pe urma colectarii si utilizarii datele personale ale copiilor pe YouTube", activitate care s-a intins pe durata a mai multi ani si care a vizat in jur de 23 de milioane de copii.In teorie, doar utilizatorii de peste 13 ani isi pot crea un cont Google, cu care se pot loga apoi pe YouTube, insa copiii folosesc de multe ori conturile parintilor sau mint in legatura cu varsta.Potrivit unor cercetari, 45% dintre copiii cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani au cont pe YouTube.Canalele pentru copii de pe YouTube au in general foarte multi abonati si castiga sume semnificative de pe urma reclamelor.Activistii cer FTC sa amendeze compania cu pana la 41.484 de dolari pentru fiecare incalcare a COPPA, ceea ce inseamna ca aceasta ar putea plati o amenda totala de ordinul miliardelor de dolari.C.S.