Sanctiune drastica pentru YouTube, la 6 ani de la difuzarea filmului care a provocat uciderea unui ambasador american

Prin acest verdict instanta egipteana a respins recursul inaintat de Autoritatea nationala pentru reglementarea telecomunicatiilor fata de o decizie a justitiei emisa in februarie 2013, hotararea fiind acum definitiva si urmeaza sa fie aplicata, transmite AFP.Produs in SUA, filmul "Inocenta Musulmanilor" il descrie pe profetul Mahomed drept un derbedeu ce recurge la practici deviante si musulmanii sunt prezentati ca fiind imorali si violenti.Aparitia filmului a declansat in Orientul Mijlociu in septembrie 2012 un val de proteste antiamericane, ce au facut peste 30 de morti, printre care si ambasadorul american in Libia impreuna cu trei functionari americani, ucisi in atacul asupra consulatului SUA la Benghazi.