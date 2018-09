Cand incepe Rabla pentru electrocasnice. Cele mai noi detalii de la ministrul Mediului

Ziare.

Programul, aprobat la rectificarea bugetara, are un buget de 20 de milioane de lei, iar"Am chemat alaturi de noi cei doi producatori de electrocasnice din Romania si dealerii autorizati ai acestora si undeva la sfarsitul lunii octombrie acest program o sa poata sa fie accesat de romani.Ne dorim ca in felul acesta nu numai inlocuirea unui produs vechi din casa sa fie stimulent pentru noi, dar sa avem o protectie asupra aerului pe care noi il respiram, pentru ca aceste electrocasnice care sunt energofage, multe dintre ele, le vom duce la casat, vom cumpara un produs nou care sa aiba si o eficienta energetica ridicata, deci asta inseamna un consum redus de energie electrica. Deci din toate punctele de vedere vom fi interesati ca sa putem sa lansam acest program", a afirmat Gratiela Gavrilescu sambata, in orasul Baicoi din judetul Prahova, acolo unde participa la o actiune de ecologizare a paraului Dambu, alaturi de mai multi voluntari.Ea a precizat ca programul, care va fi implementat in premiera in Romania, are un buget de 20 de milioane de lei, iar saptamana viitoare va fi publicat pe portalul Ministerului Mediului ghidul de finantare pentru electrocasnice, unde vor fi precizate valorile ecobonusurilor pentru frigidere, masini de spalat si aparate de aer conditionat, dar si care este procedura prin care se acceseaza aceste bonusuri."Fiecare roman si fiecare gospodarie sa poata sa fie imbunatatita printr-un produs care sa aiba o clasa energetica avansata si bineinteles sa putem sa ne si atingem tinta de tara pe tot ce inseamna produse electronice si electrocasnice", a explicat Gavrilescu scopul acestui program.