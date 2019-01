Ministerul Mediului, acuzat ca incalca o decizie judecatoreasca definitiva si distruge Defileul Jiului (Document)

Citeste aici, integral, ce presupune protocolul incheiat de Ministerul Mediului cu Hidroelectrica

Gotiu a facut o interpelare catre Ministerul Mediului si acuza ca institutia condusa de Gratiela Leocadia Gavrielescu incearca sa manipuleze spunand ca, de fapt, urmareste atragerea de fonduri europene pentru a proteja zona."In plin razboi al Coalitiei PSD & ALDE impotriva 'protocoalelor Statului Paralel', ministrul Mediului, Gratiela Leocadia Gavrilescu, a semnat un protocol cu Hidroelectrica.Sub pretextul (manipulator) al accesarii de fonduri pentru protectia mediului, protocolul - in posesia caruia am intrat in urma unei intrebari parlamentare - faciliteaza, in fapt, incalcarea unei decizii definitive a Justitiei, a directivelor europene din domeniu si, in cele din urma, distrugerea Parcului National Defileul Jiului.Astfel, in protocol e mentionat in mod expres, la Art. 3. Proiecte de interes asupra mediului care fac obiectul documentului: 'Consolidarea biodiversitatii in defileul Jiului si identificarea solutiilor pentru asigurarea unui debit ecologic necesar sustinerii comunitatilor biologice de flora si fauna si a nevoilor economico-sociale ale comunitatilor locale'.Practic, Ministerul Mediului, prin semnatura d-nei Gavrilescu, isi asuma sa incalce hotararea definitiva a Curtii de Apel Bucuresti, care, in decembrie 2017, a anulat autorizatiile de construire ale proiectului Hidroelectrica din Parcul National Defileul Jiului", arata Gotiu, care posteaza si raspunsul oficial primit, impreuna cu protocolul.Deputatul USR prezinta si argumentele in baza carora face astfel de acuzatii grave."Pentru a vorbi de 'asigurarea unui debit ecologic' in Defileul Jiului ar trebui sa existe un proiect hidroenergetic LEGAL, ceea ce, dupa cum am aratat, nu e cazul. Pentru obtinerea unor noi autorizatii de construire pentru continuarea proiectului in care Hidroelectrica a pompat (abuziv) aproximativ 150 de milioane de euro pana acum ar fi nevoie de un acord de mediu (lipsa acestuia fiind cauza care a dus la anularea autorizatiilor de construire).Acordul de mediu ar trebui sa fie eliberat de Ministerul Mediului sau de o autoritate competenta (la nivel central sau local) din subordinea Ministerului (Agentia pentru Protectia Mediului).Cat timp Defileul Jiului are statut de parc national, eliberarea unui acord de mediu pentru un proiect de genul celui vizat de Hidroelectrica, ar incalca flagrant directivele europene si legislatia nationala din domeniu", arata Gotiu.Deputatul prezinta si cateva scenarii pe care considera ca Ministerul Mediului le-ar fi luat in considerare atunci cand a semnat acest document."De fapt, ce-si asuma Ministerul Mediului prin acest document? Ca protocolul sa tina loc de acord de mediu? Abuzul ar fi vizibil de pe Luna. Ca in baza acestui protocol sa se elibereze un acord de mediu pentru continuarea lucrarilor distructive ale Hidroelectrica in Defileul Jiului? Ar fi o ante-pronuntare si o presiune imorala si ilegitima pe cei care ar trebui sa evalueze eventualul studiu de impact asupra mediului.Sa insele Comisia Europeana in cazul deschiderii unei proceduri de infrigement? Dupa cum s-a dovedit, nu sunt chiar asa naivi reprezentantii Comisiei. Sa isi asume, sub pretextul obtinerii unor finantari din programe operationale, continuarea proiectului Hidroelectrica? Asta ar echivala atat cu distrugerea efectiva a Parcului National Defileul Jiului, cat si cu pierderea statutului de parc national, implicit, si cu pierderea oportunitatii reale de dezvoltare sustenabile a comunitatilor locale.Dincolo de toate acestea, in realitate, protocolul incheiat de Ministerul Mediului cu Hidroelectrica esteE vorba de o combinatie letala de incompetenta, iresponsabilitate si interese de clan care genereaza distrugeri de mediu iremediabile si de oportunitati de dezvoltare durabila a Romaniei", conchide Mihai Gotiu.