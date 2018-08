Ministrul Mediului s-a intalnit cu ursii la Lacul Sf. Ana: Da vina pe incalzirea globala si pe tehnocrati

Ce masuri cer autoritatile locale: Ministerul sa deconteze pagubele

In schimb, Gavrilescu da vina pe tehnocratii din 2016 pentru atacurile ursilor din 2018

"Ieri seara chiar si doamna ministru, vicepremier, a fost foarte surprinsa de ceea ce a vazut la Lacul Sf. Ana, s-a intalnit nu cu un urs, ci cu mai multi deodata, fara a fi pregatita. Am avut o discutie prin care cerem modificarea planului de management si a legislatiei privind deseurile menajere si alte propuneri pe care i le-am inmanat si la Baile Tusnad", a afirmat Borboly Csaba.Pe pagina de socializare a presedintelui Consiliului Judetean Harghita au fost postate mai multe fotografii cu vizita ministrului Mediului la Lacul Sf. Ana si cu ursii din zona.Directorul Rezervatiei Lacul Sf. Ana - Tinovul Mohos, Gavril Hadambas, a declarat pentru Agerpres ca ursii vin in fiecare seara la Lacul Sf. Ana si a facut din nou un apel la oameni sa nu se fotografieze cu aceste animale, pentru a evita producerea unor accidente."Este vorba de mai multi ursi, de Casandra, ursoaica cu doi pui, si mai este un mascul pe care il cheama Lori, ei vin in fiecare seara. (...) Eu cred ca au venit sa vada ursii (n.r. - autoritatile), nu erau obisnuiti si nu s-au dus foarte aproape, ceea ce este bine. (...) Apelul nostru este sa nu se faca fotografii cu ursii, ca oamenii se duc aproape si se pot intampla accidente", a spus Gavril Hadambas.Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a efectuat sambata o vizita la Baile Tusnad, unde a avut o intalnire cu autoritatile locale si judetene pentru a discuta solutiile pentru rezolvarea problemei din statiune, dupa ce patru barbati au fost atacati de ursi, in ultima perioada.Gratiela Gavrilescu, a facut si un apel catre administratorii fondurilor cinegetice sa puna in aplicare cat mai repede ordinele de derogare privind ursii de la Baile Tusnad, precizand ca exista posibilitatea ca acestia sa fie sanctionati.In cadrul intalnirii, presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, si deputatul UDMR Korodi Attila, fost ministru al Mediului, i-au inaintat mai multe propuneri, printre acestea numarandu-se si o modificare legislativa, astfel incat consiliile judetene sa poata plati atat costurile interventiilor, cat si despagubirile pentru pagubele produse de urs, urmand ca acestea sa fie ulterior decontate de Ministerul Mediului.Intr-un comunicat remis presei dupa vizita la Baile Tusnad, Gavrilescu da insa vina pe tehnocrati, care au fost la guvernare un an in 2016, pentru ceea ce fac ursii acum, in 2018, dupa aproape doi ani de guvernare PSD-ALDE."In ceea ce priveste atacurile ursilor din zona, au fost identificate mai multe cauze, unele fiind obiective, ca, de exemplu, incalzirea globala, cu efectele climatice cunoscute, care au condus la micsorarea perioadei de hibernare a ursilor si la evidente modificari de comportament.Sunt, insa, si cauze subiective, precum culegerea necontrolata a fructelor de padure, neasigurarea, in cantitate corespunzatoare, a hranei de catre fondurile de vanatoare, neintretinerea pasunilor si impadurirea acestora, care au condus la apropierea habitatului habitatul ursilor de zonele locuite, gestionarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. (...)Din pacate, o alta cauza este, insa, si scaparea de sub orice control a acestei probleme in cele 400 de zile de guvernare tehnocrata, in care nu s-a facut absolut nimic pentru gestionarea ei, proiectele bune incepute inainte de 2016 fiind stopate in totalitate", a precizat ministrul Mediului, printr-un comunicat de presa.A.S.