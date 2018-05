Ministrul Mediului se duce in "orasul gunoaielor". Jurnalistilor li s-a cerut sa trimita inainte intrebarile

Orasul din Romania unde e atat de mizerie ca autoritatile se tem de o epidemie

Biroul de presa al Prefecturii Arad a transmis, joi, o invitatie jurnalistilor acreditati pe langa institutie pentru a participa la o conferinta de presa, vineri, prilejuita de vizita ministrului Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu.In invitatie se arata ca obiectul vizitei este "situatia fara precedent creata la nivelul municipiului si judetului Arad de operatorul curent de salubritate, SC Retim SA", respectiv criza deseurilor menajere adunate pe strazi din cauza interventiei ineficiente a operatorului.In cuprinsul invitatiei exista si o rugaminte adresata jurnalistilor, respectiv sa trimita in scris intrebarile in avans."Pentru operativitate si eficienta, va rugam sa ne transmiteti, la adresa de e-mail principalele puncte de interes pe care publicatia dvs. intentioneaza sa le puna in discutie in prezenta doamnei ministru", este cererea Prefecturii.O astfel de cerere este cu totul noua pentru jurnalistii aradeni invitati la conferinte de presa.Contactati de News.ro, reprezentantii Biroului de presa al Prefecturii Arad au declarat ca cererea le apartine, sustinand ca nu vine din partea consilierilor ministrului sau din partea Gratielei Gavrilescu.Conform Prefecturii, solicitarea catre jurnalisti ar avea scopul de a se pregati din timp temele abordate de jurnalisti, astfel incat acestia sa nu astepte o documentare ulterioara din partea organizatorilor conferintei de presa, implicit a ministrului.