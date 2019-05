Primariile si institutiile publice vor putea sa cumpere electrocasnice prin programul Rabla

Ziare.

com

"Vrem sa extindem acest proiect Rabla pentru electrocasnice si pentru institutiile statului, deci publice, si pentru primarii si pentru alte institutii, pentru ca am constatat, din propria institutie pe care o coordonez si o conduc, ca am reusit sa scot peste 11.000 kilograme de DEE-uri din subsolul Ministerului Mediului.Acolo, calculatoare de nu stiu cate zeci de ani, televizoare, tot felul de carcase s.a.m.d. Deci peste tot exista astfel de deseuri si doresc ca in felul acesta sa ajutam autoritatile locale, institutiile statului sa isi cumpere echipamente noi, care nu consuma energie multa, care ocupa spatiu putin, care sunt si din punct de vedere estetic placute ochiului, deci din toate punctele de vedere sa avem castig, incepand de la mediu pana la placere", a afirmat ministrul.Gratiela Gavrilescu a precizat ca inca se lucreaza la elaborarea ghidului de finantare pentru institutiile publice, in schimb urmeaza sa fie lansat cel pentru persoanele fizice, care a fost extins pentru televizoare si pentru masini de spalat vase si care beneficiaza, fata de anul trecut, de un buget dublu.