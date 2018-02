Un comisar european avertizeaza ca 23.000 de romani mor in fiecare an dintr-o cauza pe care putini o banuiesc

Ziare.

"Dupa unele estimari, 23.000 de decese au loc anual in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morti premature sunt atribuite poluarii cu bioxid de azot. Aceste morti premature au loc in fiecare an si este important sa lucram pentru a combate aceasta problema", a afirmat oficialul european.Vella a amintit si ca "Romania are niste situri exceptionale naturale, care sunt valoroase nu doar pentru Romania, ci pentru Europa si lumea intreaga si de aceea trebuie protejate. Am invitat autoritatile din Romania sa se consulte cu Comisia Europeana la fiecare pas pe care-l fac si cand iau masuri structurale in acest sens"."Romania este tara care are Delta Dunarii, care este Poarta naturala catre Marea Neagra si exista un interes foarte mare al cetatenilor in chestiunile de mediu. Potrivit studiilor pe care le-am facut de curand, cetatenii Romaniei sunt foarte interesati de ce se intampla cu mediul inconjurator. Ma bucur ca Planul National de Management al Deseurilor si de prevenire a poluarii au foat adoptate de curand. Implementarea acestor planuri este foarte importanta", a precizat comisarul european.Cetatenii Romaniei sunt interesati de problemele privind mediul, potrivit lui Karmenu Vella. "Romania doreste sa faca o schimbare reala in domeniul gestionarii deseurilor si dorim sa sprijinim in acest sens. Indeplinirea acestor cerinte va permite Romaniei sa acceseze fonduri europene in acest sens. Contez pe implementarea masurilor necesare de catre Romania in privinta instalatiilor care afecteaza mediul. Calitatea aerului este o chestiune importanta care ne ingrijoreaza in toata Europa nu doar in Romania si Comisia acorda o mare importanta acestui subiect al calitatii aerului", a spus acesta.Karmenu Vella a precizat ca Romania a facut pasi importanti in materie de mediu."In Romania, cetatenii sunt foarte interesati de ce se intampla in mediul inconjurator si ma bucur ca Planul National de Gestiune a Deseurilor a fost aprobat anul trecut. Vom continua sa lucram cu autoritatile romane, Romania doreste sa faca o schimbare reala in materie de gestionare a deseurilor si dorim sa sprijinim foarte mult autoritatile in acest sens", a spus Vella.Comisarul european, responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit Karmenu Vella efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie.Oficialul de la Bruxelles are programate discutii cu Gratiela Gavrilescu - viceprim-ministru si ministrul Mediului, Ioan Denes - ministrul Apelor si Padurilor, Petre Daea - ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, si Rovana Plumb - ministrul Fondurilor Europene. Comisarul Karmenu Vella va participa la o reuniune cu primarii unor localitati din tara pe tema initiativei la nivel european "Saptamana verde 2018".