Bugetul programului "Rabla pentru electrocasnice" s-a epuizat in 12 ore de la lansare: Cum poti valorifica voucherul

Ziare.

com

"Am avut dreptate. Programul Rabla pentru electrocasnice e un adevarat succes. Romanii doreau si asteptau demult acest program guvernamental pentru a-si schimba electrocasnicele vechi cu unele noi. In aproximativ 12 ore am reusit sa inchidem aceasta prima parte a proiectului, in sensul ca peste 120.000 de vouchere au fost consumate, echivalentul a 40 de milioane.Incepand de aseara, timp de 15 zile, romanii care s-au inscris in program trebuie sa mearga la retailer, sa-si aleaga produsele si sa foloseasca voucherul, astfel incat sa poata sa beneficieze de voucherele pe care le-am acordat, intre 200 si 400 lei, in functie de electrocasnicul pe care doreste sa-l inlocuiasca", a spus ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la Antena 3.Care este procedura pentru valorificarea voucherelor?"Este la fel ca data trecuta. In momentul in care te-ai inscris, te duci apoi la retailer, iti alegi produsele. Se transmite semnalul ca voucherul e folosit, intra in legatura cu distribuitorul, vine, platesti factura, diferenta, iti aduce produsul acasa si il dai pe cel vechi. Singurul aparat electrocasnic pentru care pot sa dai oricare din cele inscrise in ghidul de finantare e masina de spalat vase. Poti da orice alt tip de produs si primesti o masina de spalat vase. Pentru ca avem nevoie sa facem economie de apa, de energie electrica si chiar de timp. Rolul programului e sa pornim reciclarea corecta".Gratiela Gavrielescu a mai spus ca daca, dupa incheierea celor 15 zile, ramane o suma de reportat, atunci se va redeschide sesiunea, iar bugetul respectiv ar putea fi suplimentat."Dorinta noastra e sa lansam si pentru institutii publice acest program pentru ca ne dorim sa scadem consumul de energie electrica si din scoli, gradinite, spitale. Urmatorul pas e sa fie si persoanele juridice", a adaugat ministrul.Totusi, din experienta anului trecut, procedura ar putea fi complicata.In 2018, din cele 57.000 de vouchere, romanii n-au apucat sa foloseasca decat 13.000. Motivele invocate de oameni: programul a durat prea putin, iar comerciantii au scumpit electrocasnicele peste noapte, ca sa nu le ofere, de fapt, nicio reducere.Autoritatile spun ca, intr-adevar au existat probleme in program, de vina fiind insa comerciantii."Au fost reclamatii de genul ca anumiti furnizori nu au vrut sa vanda in Bucuresti - Ilfov. Nu este corect nici ca difera preturile afisate la raft de cele de pe pagina comerciantului", a declarat Cornel Brezuica, presedintele Administratiei Fondului de Mediu.In schimb, reprezentantii marilor comercianti sunt de parere ca tocmai cumparatorii ar trebui sa fie mai atenti, ca sa inteleaga ce poate fi cumparat cu tichetele din program si ce nu."Au mai auzit ca au mai fost si astfel de situatii. Bine ar fi sa vada daca nu sunt intr-o promotie. Este o eroare facuta de clientul respectiv cand aparatul se afla intr-o promotie, iar apoi produsul s-a intors la pretul initial", a spus Florin Capatana, vicepresedintele Asociatiei Marilor Retele Comerciale.