Greta Thunberg si Human Act sustin UNICEF prin lansarea unei campanii impotriva coronavirusului din perspectiva drepturilor copilului

Printre acestea din urma se numara penuria alimentara, suprasolicitarea sistemelor de sanatate, violenta si lipsa accesului la educatie., a afirmat Campania este lansata cu o prima donatie pentru UNICEF din partea Human Act si a Fundatiei Greta Thunberg, in valoare de 200.000 de dolari. Greta Thunberg a fost premiata recent pentru activismul sau global de catre Human Act, care a acordat fundatiei sale un premiu de 100.000 de dolari. Aceasta suma va ajunge acum la UNICEF, impreuna cu o alta donatie de 100.000 de dolari din partea Human Act.Fondurile stranse in urma campaniei vor fi directionate catre programele de urgenta implementate de UNICEF pentru combaterea COVID-19, cum ar fi furnizarea de sapun, masti, manusi, seturi de igiena, echipamente de protectie, informatii vitale si alt sprijin acordat sistemelor de sanatate.Potrivit avertismentului lansat de un raport publicat luna aceasta de Organizatia Natiunilor Unite, copiii risca sa se afle printre cele mai mari victime ale pandemiei de COVID-19.Desi, pana acum, acestia au fost in mare parte crutati de efectele directe ale bolii, criza are un impact profund asupra bunastarii lor generale. Sunt afectati toti copiii, de toate varstele si din toate tarile, in special de impactul socioeconomic si, in unele cazuri, de masurile adoptate pentru impiedicarea raspandirii bolii.Raspunsul global al UNICEF la COVID-19 vizeaza cooperarea cu partenerii sai pentru a reduce transmiterea virusului si impactul acestuia asupra copiilor, asigurand totodata continuarea serviciilor esentiale pentru copii. Aceasta presupune:- asigurarea accesului si a disponibilitatii proviziilor si serviciilor cheie pentru copii, femei si populatia vulnerabila;- promovarea mesajelor referitoare la spalatul pe maini cu sapun;- sustinerea guvernelor prin furnizarea de echipamente individuale de protectie pentru personalul medical, inclusiv combinezoane, manusi si masti, dar si concentratoare de oxigen si medicamente;- sprijinirea oportunitatilor de invatare la distanta pentru copiii care nu au acces la scoala;- acordarea de sprijin vizand sanatatea mintala si sprijin psihosocial copiilor si familiilor afectate;- asigurarea continuarii vaccinarii esentiale si a altor servicii pentru copii.a declaratUNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram Human Act este un ONG danez ce se implica la nivel international in lupta impotriva saraciei extreme si promovarea libertatii, a pacii si a justitiei pentru toti.