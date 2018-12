Romania, victorie la Campionatul European chiar pe 1 Decembrie: Am trecut cu emotii de Cehia

Romania - Cehia 31-28

Ziare.

com

31-28 a fost scorul final al unei intalniri in care am avut mari emotii in ultimele zece minute."Tricolorele" au inceput aproape perfect partida de sambata seara si pe toata durata primei reprize pareau ca nu vor avea nici cea mai mica problema in a se impune.Atacul a mers bine, apararea agresiva si-a facut treaba, iar Dumanska a scos tot ce se putea in poarta. Diferenta a crescut progresiv, de la 5 la 7 goluri, ajungand si la 9 reusite.Tot ce a mers bine in prima parte a meciului s-a stricat in a doua. Cristina Neagu & Co. s-au relaxat foarte repede si le-au permis adversarelor sa reintre in joc, acestea reducand treptat din diferenta.Ultimele zece minute au fost "de foc", cehoaicele ajungand la doua goluri in spatele nostru si amenintandu-ne victoria ce parea la un moment dat extrem de sigura.Doua time-out-uri bune solicitate de Ambros Martin au rezolvat situatia si Romania a rezistat pana in minutul 60, impunandu-se mai greu decat o arata scorul.Nationala noastra preia pozitia de lider al Grupei D de la Euro, insa urmeaza meciurile dificile cu Norvegia si Germania.Min.60 VICTORIE ROMANIA! "Tricolorele" debuteaza cu victorie la Euro!Min.60 Gol Neagu si ne indreptam spre victorie.Min.59 Time-out solicitat cu un minut inainte de fluierul de final.Min.56 Scoatem portarul pentru a ataca, insa primim gol si cehoaicele se apropie la numai doua goluri!Min.55 Trei goluri diferenta cu cinci minute inainte de final. Hai, Romania!Min.53 Cehoaicele vin la trei goluri diferenta pe acest final (27-24).Min.52 Gol Chiper pentru Romania! Respiram din nou.Min.51 Apar din nou emotiile pentru ca Cehia se apropie la numai patru goluri (26-22).Min.47 Gol din nou Udristoiu!Min.46 Udristoiu inscrie frumos, cu un lob de efect. In continuare sunt 5 goluri diferenta (25-20).Min.44 Gol Buceschi de la 7 metri, insa trebuie sa ne revenim rapid pentru ca Cehia ne poate pune probleme mari.Min.43 Time-out cerut de selectionerul Romaniei.Min.42 Ne relaxam mult prea devreme si le permitem cehoaicelor sa vina la 5 goluri (23-18)Min.39 Din nou, Neagu! Cristina inscrie la limita pasivului!Min.36 Inca un gol pentru Buceschi si diferenta de pe tabela este acum de 8 goluri (21-13)!Min.32 Buceschi inscrie si ea pentru Romania!Min.31 Primul gol al reprizei a fost marcat de Cehia.Min.31 Incepe repriza secunda._______________________Min.30 Finalul primei reprize! Romania conduce la pauza cu 17-11.Min.30 Time-out cerut de selectionerul Romaniei.Min.27 Superb evolueaza Dumanska in acest meci si Romania defileaza in aceasta partida.Min.26 Gol Buceschi de la 7 metri si conducem la 6 goluri diferenta (15-9).Min.21 Greseste incredibil antrenorul ceh, care trimite in teren o jucatoare eliminata si avem dubla superioritate pe teren.Min.20 Buceschi puncteaza si ea de la 7 metri.Min.18 Cristina Neagu are o zi mare si inscrie din nou cu un sut fabulos.Min.15 Gol pentru Cristina Florica, debutanta la un turneu final! Din nou, cinci goluri avans pentru Romania (10-5).Min.15 O usoara revenire pentru cehoaice dupa time-out.Min.11 Neagu inscrie din nou, iar antrenorul Cehiei solicita time-out.Min.10 Neagu si Buceschi punteaza foarte bine, sunt cinci goluri diferenta acum (7-2).Min.8 Merge bine atacul in acest debut de partida, insa ne descurcam si mai bine pe aparare. Totul este in grafic pana acum.Min.5 Inscrie si Dragut! Atacul cehoaicelor este irosit si avem sansa de a ne distanta.Min.4 Inceput bun de meci pentru echipa noastra! Pintea duce scorul la 3-1 si avem si atacul.Min.2 GOL Romania! Cristina Neagu inscrie primul gol al "tricolorelor" la Euro 2018!19:00 - Incepe meciul! Romania debuteaza la Campionatul European!18:50 - Buna seara! Ne pregatim de marele meci, cele doua formatii intrat pe parchet.INFO: Romania face parte din Grupa D la Campionatul European, alaturi de Cehia, Germania si Norvegia.Iata lotul Romaniei pentru turneul din Franta:: Denisa Dedu, Yuliya Dumanska: Valentina Ardean-Elisei, Cristina Florica: Cristina Neagu, Gabriela Perianu, Anca Polocoser: Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Madalina Zamfirescu: Ana Maria Dragut, Melinda Geiger: Laura Chiper, Aneta Udristoiu: Crina Pintea, Daniela Ratiu, Raluca Bacaoanu