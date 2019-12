Federatia Europeana de Handbal anunta masuri dure impotriva romancelor suspectate de dopaj

Ziare.

EHF a transmis, prin intermediul unui comunicat , ca a initiat proceduri legale impotriva clubului de la poalele Tampei, iar jucatoarele sunt suspendate provizoriu."Curtea pentru Handbal a EHF a initiat procedurile legale impotriva clubului roman CSM Corona Brasov ca urmare a acuzatiilor de incalcare a regulilor anti doping. O cercetare in acest caz este efectuata de Agentia Anti Doping din Romania, care a emis deja decizii de suspendari provizorii pentru jucatoarele echipei.Sportivele sunt banuite ca au participat la o sesiune de terapie cu laser intravenos considerata interzisa. In acord cu articolul 14.1 al Regulamentului Anti Doping al EHF, forul a decis sa recunoasca si sa implementeze aceste masuri.Jucatoarele sunt suspendate din orice competitii europene de handbal, atat la nivel de club, cat si la nivel de nationala. Mai mult, conform regulamentului care spune ca daca mai mult de doua membre ale unei echipe au comis incalcari ale regulamentului antidoping in timpul unei competiii EHF, forul ar trebui sa ia masuri si impotriva clubului. Din acest motiv au fost initiate proceduri legale impotriva CSM Corona Brasov.In plus, in spiritul integritatii acestui sport presedintelui Curtii pentru Handbal a notofocat clubul Corona Brasov ca este suspendat provizoriu din toate competitiile organizate de EHF. Decizia poate fi atacata cu apel, insa, data fiind natura serioasa a incalcarii regulamentului, acest apel nu duce la suspendarea sanctiunii. Pentru ca cei de la Corona s-au calificat in grupele Cupei EHF, forul va anunta in timp util urmatorii pasi in acest caz."Cum cei de la Brasov nu contesta faptul ca jucatoarele au fost supuse acestei terapii, este de asteptat ca o suspendare definitiva sa fie anuntata in scurt timp.Nu este clar ce se va intampla cu sportivele, daca acestea vor primi si ele suspendari sau daca doar clubul va plati pentru aceasta incalcare a regulamentului.