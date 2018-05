SCM Craiova castiga Cupa EHF dupa un meci fabulos

SCM Craiova - Kristiansand 30-25

Dupa 22-26 in turul din Norvegia, oltencele s-au impus la Craiova cu 30-25 si au obtinut primul trofeu continental.Partida disputata in Sala Sporturilor din Banie a inceput perfect pentru sportivele noastre, care s-au distantat din primele minute ajutate si de cei peste 4.500 de spectatori din tribune, care au facut o atmosfera fantastica.Nordicele au revenit dupa debutul slab de partida si s-au apropiat la un singur gol, insa fetele pregatite de Bogdan Burcea au fortat din nou si s-au desprins decisiv.Diferenta la pauza a fost de sapte goluri (19-12), una corecta dupa desfasurarea primei parti.Repriza secunda ne-a adus o formatie Kristiansand mult mai agresiva si mai dinamica pe faza de atac, astfel ca diferenta a tot scazut, ajungand la 5 goluri in ultimele minute.Finalul finalei a fost unul de infarct, cu SCM ratand doua atacuri dupa ce mingea a lovit barele portii adverse si cu portarul Yulia Dumanska, ingerul pazitor al buturilor oltene, intervenind incredibil in minutul 60 la doua suturi consecutive.SCM Craiova s-a impus cu scorul de 30-25 si a castigat Cupa EHF la handbal feminin In weekend, CSM Bucuresti va juca in Final Four-ul Ligii Campionilor si are sansa uriasa de a fi din nou campioana Europei.Se cere time-out in minutul 60. SCM are mingea si mai sunt doua secunde.Min.60 Dumanska apara ireal! Dumanska ne aduce trofeul!Min.59 Cat ghinion! Doua bare pentru SCM in ultimele doua minute!Min.56 Nu profitam de o situatie favorabila si primim gol. Din nou, 5 goluri diferenta pe tabela.Min.54 GOOL CRAIOVA! Lansare buna pe pivot si gol! Time-out cerut de antrenorul norvegiencelor.Min.51 Punctam de la 7 metri si respiram in aceasta finala. Cata tensiune!Min.50 Se ingroasa gluma! Norvegiencele vin la 5 goluri si antrenorul Bogdan Burcea solicita time-out!Min.48 Ticu puncteaza de la 7 metri! Marcam din nou in inferioritate!Min.47 Inca o eliminare pentru noi! Fetele de la Craiova trebuie sa se concentreze pe acest final de finala.Min.42 Vine insa si golul nostru!Min.42 Se apropie la 6 goluri norvegiencele pe fondul unei relaxari a oltencelor.Min.40 Fetele de la SCM se descurca bine in continuare, reusind sa isi pastreze avantajul de pe tabela.Min.37 Eliminare de doua minute in tabara noastra.Min.35 Ce gol reuseste Vali Ardean-Elisei! Bolta de pe extrema!Min.34 Cristina Zamfir inscrie de la 7 metri. In continuare se mentin cele 8 goluri diferenta.Min.33 GOL Craiova! Veterana Vali Ardean inscrie de pe extrema!Min.31 Incepe partea secunda!_____Min.30 Ticu puncteaza de la 7 metri si se incheie prima repriza! 7 goluri avans (19-12) pentru Craiova!Min.29 Gol de la pivot! 8 goluri diferenta cu un minut inaintea pauze!Min.28 Ce gol inscrie Nikolic! O minge cu un efect incredibil ce intra in plasa!Min.22 Time-out solicitat de antrenorul Craiovei.Min.21 Vine si golul 16! Este o repriza fantastica pana acum pentru oltence!Min.20 Inca un gol in inferioritate pentru Craiova! Ce meci avem!Min.19 GOL! Marcam in inferioritate numerica! Dumanska este extraordinara in poarta Craiovei si diferenta de 6 goluri se pastreaza!Min.18 Eliminare de doua minute pentru Nicoleta Tudor.Min.18 Ticu marcheaza din nou de la 7 metri si diferenta ajunge la 5 goluri! Antrenorul norvegiencelor cere time-out!Min.15 Inca o reusita de pe pivot! Merge bine jocul Craiovei in aceste minute.Min.14 GOL Craiova! Gol de la 7 metri si oltencele conduc pentru prima data la 4 goluri!Min.12 Gol Craiova venit dupa angajarea pivotului!Min.10 Nikolic este irezistibila pe extrema si inscrie din nou!INFO: Cateva zeci de craioveni urmaresc meciul pe un ecran amplasat in fata salii.Min.9 GOL Craiova! Ne distantam din nou la 3 goluri!Min.8 Marcheaza din nou si Nikolic!Min.7 GOL superb marcat de Pricop, insa incasam un gol la faza imediat urmatoare.Min.5 Ticu reuseste al doilea ei gol din aceasta finala!Min.4 Inscriem din nou de la 7 metri si ne distantam inca din debut!Min.2 GOL Craiova! Ce debut de meci avem in Polivalenta din Banie!Min.2 GOL Craiova! Oltencele deschid scorul in returul finalei!Min.1 Incepe partida!19:30 - Ne pregatim de meci. Jucatoarele sunt pe parchet si se asteapta fluierul de start.INFO: La TV, partida poate fi urmarita pe postul DigiSport 1.