Aurelia Bradeanu explica prabusirea Romaniei din partida cu Muntenegru

Potrivit spuselor Micai Bradeanu, totul s-a terminat pentru echipa noastra in momentul in care Cristina Neagu a fost marcata om la om pe tot terenul."Din momentul in care Cristina Neagu a fost om la om, n-am avut o jucatoare care sa linisteasca echipa sau sa faca in asa fel incat atacul sa fie consistent. S-au facut multe greseli. Cristina s-a autodepasit, dar atat a putut, tinand cont ca a fost luata om la om", a spus Aurelia Bradeanu la Digi Sport. Romania a fost invinsa de Muntenegru la Campionatul Mondial de handbal feminin si tremura serios pentru calificarea in grupa principala.Tricolorele au pierdut o confruntare pe care au avut-o in mana, scor 27-26.Cum Ungaria are un meci usor cu Senegal astazi, Romania are nevoie de victorie in partida cu maghiarele. Egalul nu este o solutie, in conditiile in care golaverajul este criteriul de departajare si stam slab la acest capitol.Partida dintre Romania si Ungaria va avea loc vineri, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.C.S.