Infrangere umilitoare pentru nationala Romaniei in ultimul meci de la Campionatul Mondial de handbal

Romania - Japonia 20-37

Niponele ne-au predat o adevarata lectie de handbal modern si s-au impus la o diferenta de 17 goluri, scor final 37-20.Asa cum ne-au obisnuit la acest turneu final, jucatoarele noastre au inceput foarte prost si le-au permis adversarelor sa se distanteze de la primele atacuri, diferenta crescand tot mai mult odata cu trecerea minutelor.Romania a suferit teribil in faza de atac, in prima repriza reusind sa inscrie doar 8 goluri in 30 de minute, si a fost usor jenanta pe faza de aparare, cea pe care selectionerul Ryde anunta ca o pregateste in mod special.Departe de a avea un fizic impresionant, sportivele nipone ne-au dominat copios la toate capitolele, esecul venind pe fondul unui joc extrem de slab, complet dezinteresat, al tricolorelor.Romania incheie Mondialul din 2020 in genunchi, pe locul 12, cu zero puncte in faza grupelor principale.Min.60 Ce umilinta! Romania pierde la 17 goluri!Min.60 Polocoser ne aduce la cota 20 in acest meci.TIME OUT pentru Romania.Min.56 Pentru ca umilinta sa fie completa, Japonia trimite intre buturi un portar in varsta de 42 de ani!Min.55 Puncteaza Udristoriu de la 7 metri.Min.49 Gol si pentru Ostase.Min.46 Vizitiu mai spala putin din rusine.Min.45 Suntem la 13 goluri diferenta in aceasta partida.Min.42 Seraficeanu marcheaza si ea.Min.40 Gol Zamfirescu si parca atacul nostru merge ceva mai bine in aceasta repriza.Min.38 Inca un gol pentru Crina Pintea.Min.38 Gol Pintea de pe pivot.Min.37 Continua parcursul dezastruos, Japonia se distanteaza la 12 goluri!Min.33 Inca un gol de la Vizitiu.Min.31 Incepem cu un gol al Patriciei Vizitiu.Min.31 Incepe repriza secunda.______________________________Min.30 Finalul primei reprize, 10 goluri avantaj pentru nipone, scor 18-8!Min.28 Gol Udristoiu de la 7 metri!Min.27 Gol Udristoiu dupa mai bine de cinci minute de atacuri ratate.TIME OUT Romania.Min.26 Sunt zece goluri diferenta! Japonia ne calca in picioare.Min.22 Ajungem si la opt goluri. Incepem sa ne gandim la o infrangere istorica pentru Romania.Min.21 Se fac sapte goluri diferenta.TIME OUT cerut de Japonia.Min.17 Doar Perianu ne tine in joc cu al patrulea ei gol din meci,Min.15 Combina superb japonezele si sunt 6 goluri diferenta acum!TIME OUT cerut de Romania.Min.12 Supravietuim prin Perianu, care a marcat 3 dintre cele 5 goluri ale noastre.Min.10 Gol Pintea de pe pivot.Min.9 Niponele sunt in control, avand patru goluri avantaj.Min.7 Patrunde bine Perianu si marcheaza!Min.5 Reusim sa inscriem prin Perianu si miscam tabela.Min.4 Incepem foarte prost si acest meci, cu goluri primite si atacuri ratate.Min.1 Incepe partida!INFO: Romania si Japonia ocupa ultimele locuri in Grupa Principala II, ambele cu zero puncte. Nationala noastra a fost invinsa clar de Rusia si Suedia, ratand orice sansa de a se lupta pentru calificarea in semifinale.