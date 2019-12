LIVE Campionatul Mondial de handbal: Romania - Japonia

Romania - Japonia 0-0

Reprezentativa noastra infrunta gazda Japonia intr-o partida a carei miza este ocuparea locului 10 in clasamentul final.INFO: Romania si Japonia ocupa ultimele locuri in Grupa Principala II, ambele cu zero puncte. Nationala noastra a fost invinsa clar de Rusia si Suedia, ratand orice sansa de a se lupta pentru calificarea in semifinale.