Olanda invinge dramatic Rusia si se califica in finala Mondialului de handbal feminin

Ziare.

com

Van der Heijden a marcat golul victoriei, cu 19 secunde inainte de final, iar Ana Viahireva a ratat ultima actiune a Rusiei.Rusia, campioana olimpica en titre, a avut pana in aceasta faza victorii pe linie la Mondialul nipon. Echipa Rusiei, pregatita de spaniolul Ambros Martin, fost selectioner al Romaniei, va juca pentru medaliile de bronz cu invinsa dintre Norvegia si Spania. Rusia s-a clasat pe 5 la Mondialul de acum doi ani si pe doi la Europeanul de anul trecut.Olanda, medaliata cu bronz la Mondialul din 2017 si la Europeanul de anul trecut (locul patru la JO 2016), a inceput mai bine meciul si a condus in prima repriza de mai multe ori la doua goluri, cu 3-1, 5-3, 6-4, 7-5, 8-6. Jocul a fost insa echilibrat si Rusia a reusit sa intoarca scorul dupa trei goluri consecutive (9-8), la pauza scorul fiind egal, 16-16.In partea secunda, Olanda a avut de doua ori avantaj de doua goluri, 19-17 si 20-18, apoi Rusia a condus la doua goluri, cu 23-21, 24-22, 25-23 si 26-24. Trei goluri consecutive ale batavelor au schimbat raportul de forte, facand ca Rusia sa alerge pe final dupa egalare, iar Olanda a reusit sa profite de acest lucru si sa se impuna cu 33-32.In cealalta semifinala se vor infrunta Norvegia, finalista Mondialului din 2017 (pierduta in fata Frantei) si medaliata cu bronz la JO 2016, si Spania, revelatia turneului final din Japonia, dupa ce a incheiat pe 11 Mondialul din 2017.La Kumamoto au evoluat echipele:Rusia: Ana Sedoikina, Viktoria Kalinina - Polina Kuznetova (1 gol), Ana Sen (6), Olga Gorsenina, Ana Viahireva (11), Vladlena Bobrovnikova (5), Ksenia Makeeva (2), Elena Mihailicenko, Olga Fomina (1), Iana Jilinskaite, Elizaveta Malasenko, Iulia Managarova (2), Kristina Kojokar (2), Anastasia Ilarionova, Iaroslava Frolova (2).Selectioner: Ambros Martin.Olanda: Tess Wester, Rinka Duijndam - Jessy Kramer, Laura Van der Heijden (5), Debbie Bont (3), Lois Abbingh (8), Larissa Nusser, Danick Snelder (1), Delaila Amega, Kelly Dulfer (5), Merel Freriks, Martine Smeets (1), Angela Malestein (1), Dione Housheer, Estavana Polman (9), Bo Van Wetering.Selectioner: Emmanuel Mayonnade.Au arbitrat surorile Charlotte si Julie Bonaventura (Franta).