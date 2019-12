Reactie superba a antrenorului Rusiei dupa victoria cu Romania

Ziare.

Fost antrenor al "tricolorelor", Martin a marturisit ca se bucura pentru performanta Romaniei de a ajunge in grupele principale si ca le ureaza fostelor sale eleve succes in continuare."Trebuie sa felicit echipa Romaniei, pentru ca sunt foarte fericit ca sunt in grupa principala. Este ceva ca ma face fericit si le doresc antrenorului si jucatoarelor romane tot norocul si tot ce au nevoie pentru a realiza ceea ce si-au propus.Cred ca dupa prima repriza, in care am avut unele probleme in ofensiva, am fost capabili sa realizam ca, daca mentinem nivelul in defensiva, putem sa ne asteptam momentul oportun in ofensiva. Cred ca acesta a fost una dintre cheile meciului, ca am ramas calmi, ca nu am pierdut controlul in niciun moment. Am facut o treaba buna in defensiva si cand am reusit sa dam o mai mare viteza mingii, cand am putut sa facem tranzitia din defensiva in ofensiva, cand am putut sa ne miscam si sa folosim extremele mai bine, atunci a inceput sa functioneze jocul si in ofensiva. Am mai castigat doua puncte in drumul nostru catre semifinale. Incercam sa o luam meci cu meci, antrenament cu antrenament", a declarat Ambros Martin la Telekomsport. Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut clar duelul cu Rusia , din grupele principale ale Campionatului Mondial, dupa o repriza secunda de cosmar.Elevele lui Ambros Martin s-au impus la o diferenta de 9 goluri, scor final 27-18.Urmatoarele meciuri ale "tricolorelor" vor fi cele cu Suedia, de marti, si cu Japonia, de miercuri, ambele transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.