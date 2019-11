Romania, la Mondialul de handbal feminin: Rezultatele din grupa si clasamentul actualizat

Ziare.

Spania le-a invins tocmai pe "tricolore" la o diferenta umilitoare, Muntenegru s-a chinuit putin cu Senegalul, iar Ungaria s-a distrat cu fetele din Kazahstan.Iata rezultatele din prima etapa:Muntenegru - Senegal 29-25ROMANIA - Spania 16-31Ungaria - Kazahstan 39-15Iata si cum arata clasamentul Grupei C dupa primele partide:1. Ungaria 2 puncte2. Spania 2 puncte3. Muntenegru 2 puncte_______________________4. Senegal 0 puncte5. ROMANIA 0 puncte6. Kazahstan 0 punctePrimele trei clasate din grupa se califica in Grupele Principale de la turneul final.In runda a doua, programata duminica, 1 decembrie, vom avea urmatoarele dueluri:Kazahstan - MuntenegruSpania - UngariaSenegal - ROMANIAToate meciurile Romaniei de la turneul final din Japonia vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.