Surpriza uriasa in Liga Nationala: Campioana Valcea pierde clar la Bistrita!

Aceasta a fost prima infrangere suferita de echipa valceana in actuala editie a campionatului, in fata medaliatei cu bronz din stagiunea precedenta.Prima repriza a fost una echilibrata, cele doua echipe fiind, pe rand in avantaj, oaspetele avand cel mai consistent avans, 8-5 (16). Gloria a intrat cu avantaj minim la cabine, 12-11, si s-a desprins in repriza secunda, avand la un moment dat sapte goluri in plus pe tabela, 23-16 (56).Pentru Gloria au marcat Valentina Ardean-Elisei 6 goluri, Laura Pristavita 5, Mariana Costa 3, Andreea Tetean 2, Natalia Vasilevskaia (ex-SCM) 2, Teodora Bloj 2, Daniela Ratiu 2, Nicoleta Dinca 1, Diana Ilina 1.Golurile campioanei au fost reusite de Mireya Gonzalez 6, Asma Elghaoui 4, Irina Glibko 3, Ann Grete Norgaard Osterballe 3, Marta Herrero 1, Alicia Fernandez Fraga 1, Kristina Liscevic 1.SCM Ramnicu Valcea se mentine pe primul loc in clasament, cu 24 puncte (9 jocuri), urmata de CSM Corona Brasov, 22 p (9 j), SCM Gloria Buzau, 21 p (9 j), CSM Bucuresti , 18 p (8 j), CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, 18 p (10 j).