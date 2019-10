Scor record in Liga Campionilor la handbal feminin

Ziare.

com

Formatia maghiara a reusit de fapt doua recorduri in meciul de pe teren propriu, cel mai mare numar de goluri marcate, 46, si cea mai mare diferenta de goluri (25) intr-un meci din Liga Campionilor.Precedentul record de goluri marcate ii apartinea de acum sase ani, cand a surclasat formatia austriaca Hypo Niederoesterreich cu 41-22. Cea mai categorica victorie a echipei ungare data din 2015, tot cu Hypo, 37-16.Stine Oftedal a marcat 10 goluri in meciul de duminica, iar Eduarda Amorim si Anne Mette Hansen au inscris cate 7.In celalalt meci din grupa, Krim Mercator Ljubljana a dispus cu 25-21 de formatia suedeza IK Saevehof, in deplasare.Gyor este lider, cu 4 puncte, urmata de Krim, 2 puncte, DHK Banik Most, 2 puncte, IK Saevehof, 0 puncte.In Grupa C, Buducnost Podgorica a dispus de Bietigheim (Germania) cu 30-23, in deplasare.Brest ocupa primul loc, cu 4 puncte, urmata de Buducnost, 2 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte, Bietigheim, 0 puncte.In Grupa B, Rostov pe Don ocupa primul loc, cu 3 puncte, urmata de CSM Bucuresti, 3 puncte, Team Esbjerg, 2 puncte, MKS Perla Lublin, 0 puncte. Primele trei clasate se califica in grupele principale.