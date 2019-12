Spectacol total la Campionatul Mondial de handbal feminin: Vezi rezultatele de luni si clasamentul

Ziare.

In primul meci al zilei, Serbia a invins surprinzator Germania, scor 29-28 (19-17).Apoi, Danemarca a castigat partida cu Olanda, cu 27-24 (14-9).Dupa aceste rezultate, clasamentul in Grupa Principala I se prezinta astfel:1. Germania 5p2. Olanda 4p----------------3. Norvegia 4p (-1 joc)4. Serbia 4p5. Danemarca 3p6. coreea de Sud (-1 joc)*Primele doua clasate obtin calificarea in semifinale.Tot luni, dar de la ora 13:30, se disputa meciul dintre Norvegia si Coreea de Sud.Ultima etapa, programata miercuri, propune meciurile: Olanda - Coreea de Sud, Serbia - Danemarca si Norvegia - Germania.I.G.