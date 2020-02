Campioana Romaniei, invinsa categoric in Liga Campionilor la handbal feminin

Ziare.

Campioana Romaniei a inceput foarte bine si a condus cu 2-0 si 3-1, iar jocul a fost echilibrat in continuare pana in minutul 20, 6-6, cand echipa maghiara s-a desprins pe tabela. Campioana Europei a marcat de patru ori la rand si a intrat la pauza cu un avantaj confortabil, 10-6.Gyor a dominat repriza secunda si si-a marit constant avantajul, pana la noua goluri la un moment dat, 26-17, echipa oaspete castigand clar, cu 29-20.Pentru echipa antrenata de Florentina Pera au marcat Asma Elghaoui 7 goluri, Cristina Florica 3, Irina Glibko 3, Marta Lopez Herrero 2, Alicia Fernandez Fraga 2, Ann Grete Norgaard 1, Samara Da Silva Vieira 1, Kristina Liscevic 1.Pentru Gyor au inscris Veronica Kristiansen 9 goluri, Eduarda Amorim 5, Csenge Reka Fodor 4, Stine Oftedal 3, Kari Brattset 3, Anne Mette Hansen 2, Jana Knedlikova 1, Amanda Kurtovic 1, Dorottya Faluvegi 1.Meciul a fost arbitrat de germancele Maike Merz si Tanja Kuttler, iar delegata EHF a fost marea jucatoare rusa Liudmila Bodnieva.Gyori Audi ETO KC ocupa primul loc in grupa, cu 13 puncte, urmata de Brest Bretagne Handball, 11 puncte, Buducnost, 6 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 4 puncte, IK Savehof, 2 puncte, RK Krim Mercator, 2 puncte. Primele patru clasate se califica in sferturi.Sambata mai are loc meciul Buducnost Podgorica - RK Krim Mercator Ljubljana, iar duminica are loc partida Brest Bretagne Handball - IK Savehof.In etapa urmatoare, pe 22 februarie vor avea loc partidele IK Savehof - Buducnost si Krim - SCM Ramnicu Valcea, iar in data de 23 februarie e programat jocul Brest Bretagne Handball- Gyori Audi ETO KC.