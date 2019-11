SCM Ramnicu Valcea, invinsa dramatic in Liga Campionilor

Ziare.

Campioana Romaniei, care a ratat trei aruncari de la 7 metri in acest meci, a pierdut ultima minge a meciului si a marcat o singura data la ultimele sale patru atacuri. Valcencele au condus cu 19-18, dar nu au reusit sa se desprinda la doua goluri desi au avut superioritate numerica si doua atacuri.In prima repriza, echipa oaspete a condus cu 4-0, 6-3 si 8-6, dupa care formatia pregatita de Florentina Pera a reusit egalarea, 8-8. Valcencele au condus prima oara in min. 24, cu 10-9, dar au incasat patru goluri la rand si Buducnost a intrat la pauza cu 13-10.SCM a trecut din nou in avantaj dupa pauza, cu 16-15, in urma unei serii de trei goluri. Gazdele au ramas la carma meciului dar dupa ce au ratat mai multe situatii favorabile s-au inclinat pe final, la limita, cu 20-21.Pentru SCM au marcat Samara Da Silva Vieira 6 goluri, Irina Glibko 6, Marta Lopez Herrero 3, Asma Elghaoui 3, Ann Grete Norgaard Osterballe 1, Cristina Florica 1.Golurile formatiei oaspete au fost inscrise de Jovanka Radicevic 8, Tatjana Brnovic 4, Barbara Lazovic 3, Matea Pletikosic 2, Djurdjina Jaukovic 2, Majda Mehmedovic 2.Au arbitrat portughezele Marta Sa si Vania Sa, iar delegat EHF a fost polonezul Marek Goralczyk.In clasament, Brest Bretagne Handball ocupa primul loc, cu 6 puncte, urmata de Buducnost, 6 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte, SG BBM Bietigheim, 0 puncte. Primele trei clasate se vor califica in grupele principale.Sambata va avea loc partida Brest - Bietigheim. In penultima etapa se vor juca meciurile Brest - Buducnost si Bietigheim - SCM Ramnicu Valcea, pe 10 noiembrie.