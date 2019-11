SCM Ramnicu Valcea se califica in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin

Ziare.

com

Campioana Romaniei a fost invinsa sambata de echipa franceza Brest Bretagne Handball, cu scorul de 26-23 (14-13), in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea.Valcencele au suferit a cincea infrangere consecutiva in competitie dupa un debut cu o victorie la sapte goluri in fata echipei germane SG BBM Bietigheim.In clasamentul final, Brest Bretagne Handball a ocupat primul loc, cu 12 puncte (maximum), urmata de Buducnost, 8 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte, Bietigheim, 2 puncte. Primele trei clasate s-au calificat in grupele principale cu punctele acumulate in meciurile directe. SCM va porni cu zero puncte.