Victorie impresionanta pentru SCM Ramnicu Valcea in Liga Campionilor la handbal feminin

Campioana Romaniei a reusit cea mai clara victorie a sa in Liga Campionilor, dupa ce in prima faza a grupelor a obtinut un singur succes.Inceputul de meci a fost greoi, iar Krim a condus cu 2-0 si 3-2. Au urmat patru goluri la rand (6-3) reusite de formatia antrenata de Florentin Pera si gazdele nu au mai cedat initiativa. Diferenta de pe tabela a crescut constant, iar la pauza echipa valceana avea sase goluri in plus, 14-8.SCM a facut si o repriza secunda la fel de buna si a incheiat cu o victorie al 15 goluri (31-16), fara sa primeasca gol in ultimele sapte minute (patru inscrise).Irina Glibko a fost cea mai buna marcatoare a gazdelor, cu 9 goluri. Au mai inscris Marta Lopez Herrero 4 goluri, Mireya Gonzalez Alvarez 4, Asma Elghaoui 4, Alicia Fernandez Fraga 3, Madalina Zamfirescu 2, Samara Da Silva Vieira 1, Ann Grete Osterballe Norgaard 1, Daniela Marin 1, Kristina Liscevic 1, Raluca Bacaoanu 1.Evolutii foarte bune au avut si portarii Marta Batinovic si Diana Ciuca, in absenta Yulyiei Dumanska, accidentata.Pentru Krim au marcat Harma van Kreij 5 goluri, Nina Zulic 3, Iulia Snopova 3, Natasa Ljepoja 2, Marianna Rebicova 1, Polona Baric 1, Hana Vucko 1.Meciul a fost arbitrat de ungurii Peter Horvath si Balazs Marton, iar delegat EHF a fost nord-macedoneanul Marjan Nacevski.Tot sambata are loc si partida Buducnost Podgorica - IK Savehof, iar duminica se joaca meciul Gyori Audi ETO KC - Brest Bretagne Handball.In clasament, pe primul loc se afla Gyori Audi ETO KC, 8 puncte, urmata de Brest Bretagne Handball, 8 puncte, Buducnost, 4 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte (-6), IK Savehof, 2 puncte (-23), RK Krim Mercator, 2 puncte (-30). Primele patru clasate se califica in sferturile de finala.Etapa urmatoare va programa meciurile Gyori Audi ETO KC - Buducnost (1 februarie), RK Krim Mercator - Brest Bretagne Handball si IK Savehof - SCM Ramnicu Valcea (ambele pe 2 februarie).