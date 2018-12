"Campionatul European de handbal feminin: Romania pierde partida cu Olanda, dupa un meci lipsit de inspiratie pentru fetele noastre"

Ziare.

Dupa acest esec, suferit, primul de la acest European, dupa trei victorii in prima faza a grupelor, Romania ramane cu 4 puncte, dar isi pastreaza intacte inca sansele de calificare in semifinale, urmand sa mai avem doua partide de jucat, cu Spania si Ungaria, pe 11 si 12 decembrie.Prima repriza de la Nancy a fost una extrem de tensionata, de echilibrata si mult tacticizata, in special de catre tabara olandeza, care a inchis mult jocul, unul cu foarte putine goluri per total, primele 30 de minute fiind terminate cu un scor "mic", 11-10 pentru Olanda.Inceputul in special a fost unul greu pentru Neagu si compania, care pareau foarte nesigure in atac, golurile venind atat de greu in poarta "batavelor".Am reusit cam dupa primul sfert de ora sa echilibram jocul, sa dam gol mai des si asta s-a vazut si pe tabela, imediat dupa ce Laura Chiper a egalat la patru in minutul 15.Cristina Neagu a facut o prima parte si ea poate putin ezitanta, dar tot a reusit 3 goluri de mare importanta, toate in stilul propriu, aruncari de la 9 metri.Pe tabela am reusit sa si conducem la Nancy, dupa minutul 17, cu 7-6, dupa un gol clasic marcat de Pintea, pasa Neagu pe pivot si o intoarcere care a fost atat de utilizata si in meciurile cu Cehia, Germania sau Norvegia.Olanda a reusit, cumva, sa reechilibreze jocul, Helle Thomsen a cerut si ea time-out, "portocalele" au revenit la timona partidei, iar finalul poate ca le-a apartinut, scorul dupa primele 30 de minute fiind unul la limita, fragil, in avantajul rivalelor noastre insa, 11-10.Era clar ca Ambros Martin trebuia sa schimbe mai multe lucruri, mai ales in partea defensiva, acolo unde am lasat impresia ca uneori facem prea multe greseli, iar in atac nu trebuia sa mai pierdem atat de multe mingi, sa nu mai fim atat de ezitante si sa judecam fiecare faza cu mult mai multa luciditate. Era clar ca era cel mai greu meci de pana acum pentru Romania la acest European din Franta.Din pacate insa, debutul de parte secunda a fost si mai slab decat intreaga prima parte luata in totalitate. Am marcat foarte putin, am luat goluri foarte usor si rand, pe rand, le-am lasat olandezelor spatiu si timp sa preia controlul.S-a ajuns la 19-13 dupa aproape trei sferturi de ora, batavele ne-au pedepsit pentru lipsa noastra de reactie, pentru un marcaj aproape inexistent la 9 metri si in general pentru un meci slab facut de fetele noastre. Un gol la 3 minute ca medie este foarte putin pentru un meci atat de important intr-o faza avansata a unui Campionat European.Finalul a fost unul previzibil, Olanda ne-a dominat, chiar daca noi am incercat sa revenim cu obstinatie pe tabela, Elisei a intrat bine in meci si a marcat de doua ori, Buceschi a facut tot jocul partii secunde si a marcat de 6 ori, dar nu le puteam opri pe rivalele in portocaliu sa marcheze si ele.Jocul ofensiv al Romaniei, per total, nu a mers deloc in aceasta duminica, am jucat previzibil si am fost o prada poate prea usoara pentru Olanda, cu al sau joc atat de rapid, de dinamic, de surprinzator.Romania ramane cu 4 puncte si va evolua in partida urmatoare cu Spania, pe 11 decembrie, marti, de la ora 19, din nou LIVE pe Ziare.com. Suntem la doua puncte in spatele noului lider Olanda, care pare mare favorita sa se califice deja in careul de asi.Min.59: Iarasi gol pentru Laura Chiper, incontestabil va fi o victorie a batavelor.Min.57: Chiper isi face ea treaba si marcheaza cu poarta goala in fata.Min.56: Ne grabim pentru a doua oara sa aruncam cu poarta goala, ratam si acum prin Laslo.Min.55: 26-21, a fost insa o mare gafa a arbitrelor Bonaventure, care trebuia sa ne dea un 7 metri clar ca lumina zilei, la o tinere a lui Neagu..Min.53: Neagu incearca revenirea, gol perfect de la 9 metri, avem minus 5, dar jucam altfel!Min.53: Pintea ne mai serveste un gol de pe pivot, problema este ca olandezele marcheaza si ele imediat la fel de lejer.Min.52: Mai sunt 8 minute, mai marcheaza Elisei un gol, olandezele au obosit un pic si poate putem profita.Min.51: Buceschi puncteaza din nou din 7 metri, 17-23 acum.Min.49: Vali Ardean Elisei puncteaza de pe extrem, experimentata jucatoare a noastra, la 36 de ani. Venim iarasi la minus 6.Min.48: Inca un gol Dulfer, 22-15, ne apropiem de un final previzibil.Min.48: Si tot Buceschi inscrie, al 5-lea gol al serii, time-out cerut de Olanda acum.Min.47: Iarasi lovim bara, pentru a sasea oara, Laslo s-a inscris la cuvant acum.Min.45: Suntem la 8 goluri diferenta, avem insa un 7 metri pe care se pregateste Buceschi sa il bata.Min.44: 20-13, Neagu loveste si bara, avem deja 5 bare lovite, e si mare ghinion.in.42: Time-out cerut din nou de Martin Ambros, parem total lipsite de solutii astazi.Min.41: Gol luat de la 7 metri, suntem in degringolada, 13-18, foarte putine goluri am marcat!Min.40: Nu se da 7 metri la un fault clar facut la Pintea, decizii ciudate ale cuplului Bonaventure..Min.39: Buceschi din nou iese la rampa, ea a marcat toate golurile noastre in aceasta parte secunda. Suntem insa la minus 3..Min.38: Polman ajunge la cota 3 goluri in aceasta seara, Dedu revine in poarta.Min.37: Gol de la 7 metri reusit de Buceschi, trebuie sa incercam cumva sa ne revenim.Min.36: Ambros Martin cere time-out, este vadit o problema acest inceput atat de slab, mai ales in atac...Min.35: Udristoiu rateaza din nou de pe extrema, Olanda tot marcheaza, 14-11, am scapat se pare jocul din mana..Min.34: Si marcam primul gol al partii secunde, gol frumos de la 9 metri Buceschi.Min.33: Nu am marcat gol nici acum, dar avem noroc la atacul lor, s-a lovit bara.Min.31: Polman marcheaza, am ratat noi atacul, 10-12, nu incepem bine, dar o luam de la capat.Min.29: Laslo marcheaza de pe pivot, primul gol al serii pentru ea, mai sunt doar 60 de secunde!Min.28: Rozemalen face 10-9, sut perfid de la 9 metri.Min.28: Din nou vine Neagu sa ne salveze dupa atatea minute fara gol marcat, egalam iarasi pe tabela, Cristina ajunge la cota 3 azi.Min.26: Kramer e scapata din marcaj si gol pe pivot, 9-8.Min.22: Laura Chiper egaleaza, din plonjon, o aruncare atat de grea, a evitat parca in ultima clipa semicercul, 8-8 si acum Helle Thomsen cere time-out.Min.19: Florica vede si ea o eliminare de 2 minute. Apoi Abbingh suteaza perfect de la distanta, Olanda conduce din nou.Min.18: E a treia oara cand primim gol in superioritate, 7-7, iar la atac Pintea calca semicercul, ce ghinion..Min.17: Eliminare din nou in tabara Olandei, dupa ce batavele au facut o schimbare, putem profita acum.Min.17: 6-6, Neagu isi face din nou avant si rezolva de una singura faza, ce gol de la 9 metri!Min.16: Gol iarasi simplu de la Smeets, al doilea in superioritate si Martin Ambros cheama pentru prima data fetele la un time-out.Min.15: Neagu in sfarsit stinge lumina la Nancy, gol perfect de la 9 metri, 5-5!Min.15: Dulfer, aruncare intoarsa simpla, 5-4, am primit gol in superioritate numerica...Min.15: Laura Chiper vine perfect pe extrema si face 4-4, va fi un meci tare echilibrat si complicat.Min.14: Prima eliminare si in tabara olandeza, a fost un atac dur la pivotul Crina Pintea.Min.13: Bont marcheaza un gol prea simplu pe pivot, era atat de libera olandeza, 4-3..Min.12: GOOOL marcat de Dragut, sut perfect de la 9 metri, este 3-3 acum, s-a marcat insa foarte putin!!Min.9: Udristoiu vede ciudat o eliminare de 2 minute, este lovitura de la 7 metri!Min.8: Pintea marcheaza un gol pe pivot, pasa geniala de la Cristina Neagu. Groot are parte de o accidentare urata si este scoasa din sala. Dumanska mai face o parada si putem egala la 3 acum!Min.7: Dumanska face o parada mare, la 1-3 si atacul batavelor. Din pacate, olandezele recupereaza si au din nou atac, pot face 4-1. Neagu a ratat mai devreme din nou de la 9 metri.Min.6: GOL in sfarsit Romania! Meli Geiger marcheaza, 1-3.Min.6: Neagu ia cartonas galben, Olanda mai marcheaza o data, este 0-3!Min.5: Smeets suteaza din extrema, este 2-0, apoi noi irosim iarasi un atac, sut de la 9 metri in portar.Min.4: Buceschi suteaza in blocaj, nu ne iese jocul in atac pana acum..Min.3: Groot marcheaza de la 7 metri, vine primul gol al serii, Dedu fusese introdusa in poarta.Min.3: Neagu suteaza de la 9 metri, este bara!!Min.2: Nu s-a marcat in primele doua minute, apararile au fost foarte sigure, Pintea a calcat semicercul la atacul nostru, la primul atac al batavelor, zidul defensiv nu a fost intrecut.INFO: Sute de suporteri romani isi canta imnul la Nancy, a fost si o superba scenografie, cu un steag urias al Romaniei, fetele noastre se pregatesc de o seara mare in Franta!18.56: Se intoneaza imnul de stat al Olandei.INFO: Surorile gemene Bonaventure vor fi cele doua arbitre, din Franta.18.55: Sunt prezentate acum si fetele noastre, incep emotiile pentru noi!18.53: Avem primele imagini de la sala din Nancy, sunt prezentate cele doua echipe, s-a inceput cu echipa Olandei acum.18.25: Site-ul oficial al Campionatului European de handbal le ridica in slavi pe portaritele noastre, Dedu si Dumanska: "Antrenorii cauta portari experimentati, insa cea mai buna pereche dupa preliminarii este cea a Romaniei, formata din Denisa Dedu si Yuliya Dumanska, in varsta de 24 si 22 de ani", scriau francezii. Dumanska are cel mai bun procentaj de pana acum dintre portaritele de la EURO, avand 40 la suta dintre mingi aparate!18.00: Romania a urcat deja in ochii pariorilor si are acum a doua cota la castigarea marelui trofeu, 5, fiind sub tara organizatoare EURO, Franta, campioana mondiala en-titre, care are o cota de 3. Olanda are o cota de 6,5. Inainte de startul competitiei, romancele aveau cota 7 sa castige EURO.17.50: Si tot duminica a mai avut loc un rezultat neasteptat la EURO, Franta a facut doar o remiza in fata Suediei, pe teren propriu, la Nantes:17.35: Ungaria castiga dramatic partida cu Germania, 26-25, gol venit in ultimele secunde si ramane in coasta Romaniei in aceasta grupa, sperand in continuare, pana la capatul grupei:17.19: In prima confruntare a zilei din grupa noastra, cu 5 minute inainte de final, Germania conduce Ungaria cu 23-22.17.15: Iata sfaturile oferite de legendara jucatoare Carmen Amariei fetelor noastre, inainte de aceasta confruntare cu Olanda:Romania are un moral fabulos si vine dupa 3 victorii in prima faza a grupelor, toate obtinute la Brest, ultima fiind una cu adevarat entuziasmanta, in fata Norvegiei, campioana europeana en-titre, dar si multipla campioana mondiala si olimpica, la 8 goluri diferenta, 31-23.Incepem astfel Main Round-ul cu 4 puncte, iar o victorie duminica in fata Olandei ar insemna o calificare in semifinale in proportie de peste 90 la suta, avand in vedere si ca in jocul urmator fetele noastre dau piept cu o echipa deja eliminata, cu 0 puncte, Spania.Si Olanda are 4 puncte si un moral foarte bun, cele doua nationale fiind de altfel singurele neinvinse de pana acum de la acest European. In prima faza de la EURO, "batavele" au trecut de Ungaria, Spania si Croatia.Romania mai are de jucat pe 11 si 12 decembrie cu Spania si Ungaria, in timp ce Olanda va mai da piept cu Germania si Norvegia, cele doua echipe venite din prima noastra grupa, D, catre Main Round.Olanda a cucerit un argint european acum 2 ani la turneul final, plus a bifat si doua medalii mondiale, bronz si argint, din 2015 incoace.Singura medalie a Romaniei la un Campionat European este un bronz cucerit in 2010.Partida va fi televizata pe TVR 1 si TVR HD.