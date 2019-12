Ce-a spus selectionerul Romaniei dupa evolutia dezamagitoare din meciul cu Kazahstan

Ziare.

"Meciul a devenit mult mai greu decat ma asteptam, portarul a inceput sa scoata mingi, sunt fericit ca am castigat meciul. Sa ne concentram asupra partidei urmatoare. Nu am putut sa blocam aruncarile de la sold ale adversarilor. Asta trebuie sa rezolvam pentru meciul de maine", a spus Ryde, potrivit Telekom Sport "Am menajat-o pe Cristina pentru meciul de maine. Am incercat sa iau decizii inteligente atunci cand am alcatuit echipa. Am avut o multime de ocazii si nu am reusit sa le concretizam. Extremele au facut si lucruri bune", a adaugat tehnicianul nordic. Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a invins greu selectionata Kazahstanului , intr-un joc din cadrul Grupei C a Campionatului Mondial ce are loc in aceasta perioada in Japonia."Tricolorele" au invins nationala asiatica la doar doua goluri diferenta, scor 22-20 (14-11).Pentru Romania urmeaza doua confruntari de foc, decisive pentru calificarea in faza urmatoare, cu Muntenegru (miercuri, de la ora 8) si Ungaria (vineri, de la ora 12).