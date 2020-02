Ce adversara neasteptata ar putea avea Romania la turneul preolimpic

Ziare.

com

Astfel, locul Chinei va fi luat de Kazahstan, urmatoarea clasata la Campionatul Asiei, initial repartizata in turneul preolimpic care se va desfasura in Muntenegru (20-22 martie), la care vor lua parte Romania, Muntenegru si Norvegia, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Handbal Decizia Federatiei Internationale de Handbal este de a invita urmatoarea clasata la Campionatul Asiei, Hong Kong, sa se alature turneului preolimpic din Muntenegru, confirmarea urmand sa vina in urmatoarea perioada.Romania, Muntenegru, Norvegia si, cel mai probabil, Hong Kong se vor duela pentru primele doua locuri care asigura calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.