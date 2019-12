Ce sanse are Romania sa castige Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

com

La casele de pariuri, echipa noastra are cota 200 pentru a castiga marele trofeu.Doar Serbia (cota 500) si Japonia (cota 1000) stau mai prost decat fetele noastre la casele de pariuri.Motivul il reprezinta faptul ca incepem Grupa Principala II fara niciun punct, in timp ce Spania si Rusia au deja 4 puncte.Norvegia si Rusia sunt vazute marile favorite la castigarea trofeului, avand cota 3.25. Ele sunt urmate de Olanda, cu cota 5.Romania va intalni Rusia in primul meci din Grupa Principala II duminica, de la ora 8:00.Apoi urmeaza meciul de marti cu Suedia, de la ora 13:30, urmand ca in ultima partida din grupa sa intalnim Japonia, de la ora 11:00.Toate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.Clasamentul Grupei Principale II1. Spania 4p2. Rusia 4p-----------------3. Muntenegru 2p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0p*Primele doua clasate vor merge in semifinale.C.S.